5+1 döbbenetes érdekesség a budapesti Műcsarnokról

A Hősök terén álló Műcsarnok Budapest egyik legismertebb épülete. A millenniumi ünnepségekre, 1896-ra készült el Schickedanz Albert tervei alapján, és ma Magyarország egyik legfontosabb kortárs művészeti kiállítóhelye. Az UNESCO világörökségi területének részeként évente százezrek látogatják, amely rengeteg meglepő részletet rejteget.

Budapest egyik dísze a Műcsarnok

1. Az első világháború idején hadikórházként működött a Műcsarnok

Kevesen gondolnák, hogy a ma műalkotásoknak otthont adó épületben egykor sebesült katonákat ápoltak. Az első világháború alatt a Műcsarnokot hadikórházzá alakították át. Az épület állapota jelentősen leromlott ebben az időszakban, ráadásul a második világháború végére súlyos károkat is szenvedett. A helyreállítás csak 1949 és 1950 között valósulhatott meg Borsos László építész vezetésével.

Fotó: MW

2. Belül inkább egy templomra hasonlít, mint egy múzeumra

A 19. században sokan a művészetet a vallás egyik alternatívájaként tekintették, és ez az épület kialakításán is érződik. A Műcsarnok bazilikális alaprajzú, vagyis ugyanazt a térszervezést követi, mint számos keresztény templom. A látogatók három hajón keresztül haladhatnak az épület hátsó részében található félköríves apszis felé. A monumentális homlokzatot hat korinthoszi oszlop tartja, amelyeket akantuszlevelekkel és mitológiai alakokkal díszített oszlopfők koronáznak. Az egész épület inkább hat egy művészeti szentélynek, mint hagyományos kiállítóteremnek.

3. A hatalmas „festmény” valójában 700 ezer darabból áll

A legtöbb járókelő festménynek hiszi a Műcsarnok homlokzatán látható színes alkotást, pedig az valójában egy óriási mozaik. Az oromzat háromszögében, az úgynevezett timpanonban Haranghy Jenő „Szent István a művészetek pártfogója” című alkotása látható. A monumentális kép mintegy 700 ezer apró üvegmozaik-kockából áll össze. A központi alak Szent István király, akit a művészetek védelmezőjeként ábrázoltak. A ragyogó arany háttér miatt a mozaik már messziről is szinte világít a napsütésben.

A kép Szent Istvánt ábrázolja Fotó: MW

4. A Zsolnay gyárnak kétszer kellett elkészítenie a külső díszítést

A Műcsarnok külső falait különleges pirogránit kerámiadíszek borítják, amelyeket a pécsi Zsolnay gyár készített. Ez a különleges, időjárásálló kerámiaanyag ritkán jelenik meg ilyen nagy felületen. A második világháború során azonban a díszítés jelentős része megsérült. A helyreállítás során a Zsolnay gyár újra legyártotta a színes kerámiaelemeket, így a ma látható burkolat részben az eredeti, részben pedig az 1950-es években készült elemekből áll.