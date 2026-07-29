Sydney Sweeney és Scooter Braun együtt ugrott a mélybe

Sydney Sweeney bungee jumping közben Scooter Braunhoz rögzítve vetette magát a mélybe Új -Zélandon. A páros a hétvégi kiruccanásáról osztott meg felvételeket, amelyeken egy magas szikla széléről készülnek leugrani a mélybe.

Sydney Sweeney és párja félelmetes dologra vállalkozott.

Fotó: AFP

Sydney Sweeney bunge jumping közben is mosolygott

A videón Sydney Sweeney és Scooter Braun mosolyogva és nevetve várja az indulást. Ezután együtt zuhannak a mélybe, majd magasra lendülnek a szurdok fölött.

Scooter Braun egy saját szemszögéből rögzített Instagram videót is közzétett. A felvételnek köszönhetően a nézők szinte úgy élhetik át a tandem Új-Zélandon készült pillanatait, mintha ők is ott lennének.



Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata komolyabbra fordulhat

A színésznő és az üzletember kapcsolata az elmúlt hónapokban egyre szorosabbá vált. Sok időt töltöttek együtt, az új-zélandi útjukon pedig városnézésen és több izgalmas programon is részt vettek.

A bungee jumping azonban az utazásuk egyik leglátványosabb pillanata lehetett. Sweeny kedvese bejegyzése alatt úgy fogalmazott, hogy ezt tekinti a valaha volt legnagyobb bizalompróbájának.

A megjegyzés jól mutatja, mekkora bizalom kellett a közös ugráshoz. A kalandos program újabb jele lehet annak, hogy a színésznő és a zenei menedzser kapcsolata egyre komolyabbá válik.

Forrás és készítési mód

Eredeti szerző: TMZ Staff

Eredeti cikk: Sydney Sweeney & Scooter Braun Bungee Jump Off New Zealand Cliff Together

Forrás: Yahoo Entertainment, https://www.yahoo.com/entertainment/celebrity/articles/sydney-sweeney-scooter-braun-bungee-233057803.html

Ez a cikk külföldi forrásban közölt információk alapján, AI-támogatással készült önálló magyar szerkesztőségi feldolgozás. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.