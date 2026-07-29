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Sydney Sweeney és Scooter Braun együtt ugrott a mélybe

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A színésznő és Scooter Braun nem mindennapi programot választott az új-zélandi kiruccanásán. Sydney Sweeney bungee jumping közben, Scooter Braunhoz rögzítve vetette magát a mélybe. A páros végig mosolygott, a látványos tandemugrás pedig újabb jele lehet annak, hogy egyre szorosabb köztük a kapcsolat.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.07.29. 09:49
színésznő Sydney Sweeney párkapcsolat

Sydney Sweeney bungee jumping közben Scooter Braunhoz rögzítve vetette magát a mélybe Új -Zélandon. A páros a hétvégi kiruccanásáról osztott meg felvételeket, amelyeken egy magas szikla széléről készülnek leugrani a mélybe.

Sydney Sweeney egy elegáns eseményen.
Sydney Sweeney és párja félelmetes dologra vállalkozott.
Fotó: AFP

Sydney Sweeney bunge jumping közben is mosolygott

A videón Sydney Sweeney és Scooter Braun mosolyogva és nevetve várja az indulást. Ezután együtt zuhannak a mélybe, majd magasra lendülnek a szurdok fölött.

Scooter Braun egy saját szemszögéből rögzített Instagram videót is közzétett. A felvételnek köszönhetően a nézők szinte úgy élhetik át a tandem Új-Zélandon készült pillanatait, mintha ők is ott lennének.


Sydney Sweeney és Scooter Braun kapcsolata komolyabbra fordulhat

A színésznő és az üzletember kapcsolata az elmúlt hónapokban egyre szorosabbá vált. Sok időt töltöttek együtt, az új-zélandi útjukon pedig városnézésen és több izgalmas programon is részt vettek.

A bungee jumping azonban az utazásuk egyik leglátványosabb pillanata lehetett. Sweeny kedvese bejegyzése alatt úgy fogalmazott, hogy ezt tekinti a valaha volt legnagyobb bizalompróbájának.

A megjegyzés jól mutatja, mekkora bizalom kellett a közös ugráshoz. A kalandos program újabb jele lehet annak, hogy a színésznő és a zenei menedzser kapcsolata egyre komolyabbá válik.

 

Forrás és készítési mód
Eredeti szerző: TMZ Staff
Eredeti cikk: Sydney Sweeney & Scooter Braun Bungee Jump Off New Zealand Cliff Together
Forrás: Yahoo Entertainment, https://www.yahoo.com/entertainment/celebrity/articles/sydney-sweeney-scooter-braun-bungee-233057803.html

Ez a cikk külföldi forrásban közölt információk alapján, AI-támogatással készült önálló magyar szerkesztőségi feldolgozás. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.

 

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