Aranytej – így készül a különleges színű és hatású ital
Gyulladáscsökkentés, méregtelenítés... Hat összetevőből áll az aranytej.
Folyton olyan italokat keresel, amelyek támogatják az immunrendszeredet? Ha a gyömbérshot vagy a ginzenges méhpempő nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, érdemes megismerkednek az indiai konyha egyik csodaszerével. Az aranytej nemcsak különleges ízével hódít, hanem számos jótékony hatásáról is ismert. Megmutatjuk, hogyan kell elkészíteni!
Az indiai csodaital: az aranytej
Az indiai aranytej nemcsak a színéről, de a jótékony hatásairól is ismert, hiszen a méregtelenítő italok között szinte az első helyen szerepel. Amellett, hogy gyulladáscsökkentő és méregtelenítő hatása van, csökkenti a koleszterinszintet, segíti a kollagéntermelést, és még a fogyásban is segíthet, mivel serkenti a zsíranyagcserét. Így talán nem is meglepő, hogy ezt az italt évszázadok óta használják az ájurvédikus orvoslásban is – írja a life.hu internetes portál.
Az aranytej elkészítése
Ennek az italnak alapvetően növényi tej az alapja, de természetesen rendes tejet is használhatsz, ha azt jobban szereted. Ehhez az alaphoz pedig csupán egy speciális fűszerkeveréket kell összeállítanod.
Hozzávalók egy csészéhez
- 250 ml növényi vagy sima tej
- 1 teáskanál őrölt kurkuma
- ½ teáskanál őrölt fahéj
- 1 csipet fekete bors
- 1 evőkanál méz
- ½ teáskanál gyömbér (opcionális)
Elkészítés
- Öntsd az összetevőket egy lábosba, és közepes lángon forrald fel az italt.
- Hagyd forrni körülbelül 10 percig, hogy összeérjenek az ízek.
- Öntsd ki az italt egy pohárba, és miután kihűlt, élvezd az ízeket!
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