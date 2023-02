Ha fogyni akarsz, ez a tíz élelmiszer mindig legyen ott a konyhádban

Az újévi fogadalmak egyik favoritja az „idén lefogyok/egészségesebben étkezek” lényegű, önmagunknak tett ígéret, ennek betartásához azonban az első nyerő lépés az lehet, ha a konyhánkat egészséges alapanyagokkal pakoljuk tele. A BBC szakértői most tíz olyan élelmiszert ajánlottak, amelyek gazdagok tápanyagokban, és könnyű variálni a felhasználási módjukat, mikor tápláló fogást szeretnénk varázsolni belőlük. Elsőre talán megütközést válthat ki, hogy a listán főképp szárított vagy konzervált élelmiszerek találhatók, de a dietetikusok szerint ezek önmagukban egészségesek, csak a felhasználás során tudjuk károsabbá tenni őket.

Fotó: Pixabay

1. Kurkuma

Az indiai konyha egyik „varázspora” már Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, amely nem mellesleg a gyomor jóllakottság érzetének kiváltásában tud komoly eredményeket elérni, továbbá a kollagéntermelés beindításával fiatalon tartja a bőrt és az ízületeket. Ha pedig egy csipet fekete borssal együtt fogyasztjuk, még gyorsabban szívódik fel. Az aranyló fűszert curry-k mellett rizses és tojásos ételekhez is felhasználhatjuk, de a kísérletezőkedvű szakácsok szerint palacsintákban és tejeskávékban is megállja a helyét.

2. Lencse

Szárított, konzerv vagy már félig fogyasztásra kész, nem számít, mert minden lencseféle komoly vas- és fehérjeforrás, de folátban és szénhidrátban is gazdag alapanyag, ezáltal magasan tartják az energiaraktáraink töltöttségét. Vegetáriánus vagy vegán étrendet folytatók menüsorából szinte elmaradhatatlan. Felhasználási módjainak pedig csak a fantázia szabhat határt: remekül passzol salátákba, főételekbe, levesekbe, de tölteléknek vagy köretnek is tökéletes.

Fotó: Pixabay

3. Csicseriborsó

A lencséhez hasonlóan ezerarcú hozzávaló, amely bővelkedik növényi hormonokban – így nemcsak az alakunkra van kedvező hatással, de a bőrünket is szépíti. Szinte bármilyen fogásba beilleszthető, főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a humusz legfőbb alapanyaga, de már hamburgerek műhúsát is egyre nagyobb előszeretettel készítik csicseriből.

4. Kókusztej

A millióképpen bevethető kókusztej a tehéntejben megtalálható ásványi anyagok – kálium, magnézium, vas – többszörösét tartalmazza, és mivel laktózmentes, a tejre érzékenyek étrendjébe is tökéletesen illik, ráadásul erősítő hatással bír az immunrendszerre nézve. A diétázókat azonban elsőre vissza szokta tartani az a tény, hogy a kókusztej igen magas a telített zsírsavak aránya – azonban ezek olyan zsírfajták, amit a szervezetünk hamar fel tud dolgozni, így nem rakódik le zsírként.

Fotó: Pixabay

5. Sáfrány

A világ egyik legdrágább fűszere védi a sejteket, óvja a szemeket a látásromlás veszélyeitől, az artériákat is ruganyosan tartja – és nem utolsósorban csökkenti az étvágyat, ezáltal pedig hozzájárul a fogyáshoz. Napfény fűszernek is nevezik, mivel hangulatjavító hatása is van, és a rizottótól kezdve a levesig bármiben jól mutat.

6. Fahéj

A fahéj a népi gyógyászatban is ismert csodafegyver, fájdalomcsillapító hatása mellett karbantartja a vércukorszintet – és ínycsiklandó illatának hála számtalan ételbe belecsempészhetjük. Bár Magyarországon elsősorban édes főételekhez és desszertekhez társítjuk, paradicsomos húsragukba szórva még pikánsabbá és illatosabbá teszi az ebédünket.

Fotó: Pixabay

7. Konzerv paradicsom

A lista talán leginkább meglepő eleme a likopin nevű antioxidáns „őshazája”, amely fenntartja a szív és a bőr egészségét, valamint a K-vitaminnal társulva a csontokat is óvja. A friss paradicsommal szemben akkor érdemes ezt választani, mikor az ételünk sütési/főzési eljáráson is keresztül megy, ugyanis a konzervált paradicsom melegítve még táplálóbb. Nem beszélve arról, hogy mikor a paradicsomnak nincs szezonja, környezetkímélőbb is a konzervált változatot használni, mint a világ távoli tájairól, vegyszeres kezeléssel frissen tartott, kilométerezreket utazó friss verzióra pénzt kiadni.

8. Olívaolaj

A mediterrán diéta alapköve, amely csökkenti a vérnyomást, javítja a koleszterinszintet és a kognitív funkciókat, továbbá gyulladáscsökkentő hatása is van. A szakértők azt javasolják, ha tehetjük, akkor extra szűz olívaolajat vegyünk, és mindig az üvegpalackos kiszerelést – használni pedig a világon bármilyen ételhez használhatjuk.

Fotó: Pixabay

9. Rizs

A magyar konyha egyik kedvenc körete, és már egyre népszerűbb az egészségesebb barna változata is. Igazi ásványi anyag- és vitaminbomba, gazdag fehérjében és rostban, aminek köszönhetően előbb tör ránk a telítettségérzet, a flavonoidok pedig a betegségekkel szemben védenek. A fehérrizs rostszintje ugyan jóval alacsonyabb, minta barnáé, de a szervezetünk olyan gyorsan alakítja át energiává, hogy az atléták körében bevált trükk kimerítő edzés után fehérrizst fogyasztani.

10. Bogyós gyümölcsök

A málna, eper, áfonya és szeder szezonja ugyan nem túl hosszú, viszont a fagyasztás nem károsítja különösebben a tápanyagtartalmát – a téli C-vitamin utánpótlásra például tökéletes választás a mirelit bogyós gyümölcsök fogyasztása.