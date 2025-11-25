RETRO RÁDIÓ

Forró hangulat várható a fővárosi közgyűlésen

A november 26-i Fővárosi Közgyűlésen újra frontvonalba kerül a Petőfi híd megroggyant állapota, a rezsisegély elmaradt bevezetése, az aluljárók éjszakai lezárása és a budapesti nyugdíjasoknak szánt karácsonyi juttatás kérdése is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 05:00
Budapest főváros közgyűlés Karácsony Gergely

A fővárosi közgyűlés holnap, november 26-án ül össze legközelebb. A  Fidesz-frakció több, korábban már vitát kavaró ügyet is újra napirendre tűz. A kormánypárti képviselők szerint a városvezetés mulasztásai veszélyeztetik a budapestiek mindennapi biztonságát, a főváros pedig „törvénytelen költségvetéssel és rendezetlen vezetéssel” működik tovább.

A fővárosi közgyűlés több fontos témát tárgyal szerdán
A fővárosi közgyűlés  több fontos témát tárgyal szerdán - Fotó: Polyák Attila / MW

A Fidesz frakciója a Petőfi híd állapotát nevezi a közgyűlés legégetőbb ügyének. Mint állítják: a híd gyakorlatilag omladozik, a korrózióvédő bevonatok életciklusa lejárt, a tartószerkezet több ponton kritikus állapotban van, és a városvezetés 2019 óta még a tervezési közbeszerzést sem indította el. 

Szakértők – köztük Almássy Kornél, a Budapest Műhely elemzője – már korábban figyelmeztettek: a híd ugyan most még biztonságosan használható, de a szerkezeti problémák valósak, a beavatkozás pedig sürgető. A legutóbbi nagyobb szerkezeti beavatkozás 1980-ban történt, vagyis 44 éve.

 

A Fidesz előterjesztése a fővárosi közgyűlésen azt követeli a főpolgármestertől, hogy:

  • számoljon be a híd valós állapotáról és a felújítás költségeiről
  • készítsen konkrét ütemtervet
  • dolgozza ki a finanszírozás rendszerét – akár uniós források átcsoportosításával

A másik éles téma a budapesti lakásrezsi-támogatás ügye, amelyet a közgyűlés egyszer már megszavazott. A fideszes képviselők szerint azonban a fűtési szezon ellenére a főváros egyetlen lépést sem tett a program elindításáért. 

A főpolgármester tegye a dolgát, vagy álljon félre! 

– áll a javaslatban.

A Fidesz frakciója egy kifejezetten népszerűnek szánt csomagot is beterjeszt, karácsonyra lepnék meg a budapesti nyugdíjasokat:

  • öt ingyenes gyógyfürdő-belépő
  • egy ingyenes mozijegy
  • egyszeri, ingyenes állatkerti belépés az unokákkal együtt

A Fidesz újra előveszi a korábban már elfogadott, de  a városvezetés által „szabotált” javaslatot: a metrózárás után, ahol van felszíni átkelés, zárják le az aluljárókat éjszakára. A  fideszes politikusok szerint a hajléktalanok miatt kialakuló higiéniai és közbiztonsági problémák miatt sokan már nem mernek lemenni. Karácsony Gergely eddig nem teljesítette az új rezsitámogatási rendelettervezet kidolgozását sem, amelyet már szintén hónapokkal ezelőtt megszavazott a Fővárosi Közgyűlés. A Fidesz-frakció fel fogja szólítani, hogy végezze el a munkáját.

Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Nekünk pedig ugróiskolázni sem kellene a kétes eredetű folyadékok között

– fogalmazott korábban egy videóban Szentkirályi Alexandra.

A közgyűlés másik fontos pontja lehet a főpolgármester-helyettes személyéről szóló szavazás.

Miután a bíróság elmarasztalta a fővárost amiatt, hogy nincs alpolgármestere, Karácsony Gergely most kénytelen új jelöltet állítani – ám információink szerint egyik nagyobb frakció sem támogatja az általa javasolt MSZP-s Tüttő Katát. A politikus korábban, 2019 és 2024 között már betöltötte ezt a pozíciót, most azonban szinte nulla esélye van a szükséges 17 szavazat megszerzésére.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu