Forró hangulat várható a fővárosi közgyűlésen

A fővárosi közgyűlés holnap, november 26-án ül össze legközelebb. A Fidesz-frakció több, korábban már vitát kavaró ügyet is újra napirendre tűz. A kormánypárti képviselők szerint a városvezetés mulasztásai veszélyeztetik a budapestiek mindennapi biztonságát, a főváros pedig „törvénytelen költségvetéssel és rendezetlen vezetéssel” működik tovább.

A fővárosi közgyűlés több fontos témát tárgyal szerdán - Fotó: Polyák Attila / MW

A Fidesz frakciója a Petőfi híd állapotát nevezi a közgyűlés legégetőbb ügyének. Mint állítják: a híd gyakorlatilag omladozik, a korrózióvédő bevonatok életciklusa lejárt, a tartószerkezet több ponton kritikus állapotban van, és a városvezetés 2019 óta még a tervezési közbeszerzést sem indította el.

Szakértők – köztük Almássy Kornél, a Budapest Műhely elemzője – már korábban figyelmeztettek: a híd ugyan most még biztonságosan használható, de a szerkezeti problémák valósak, a beavatkozás pedig sürgető. A legutóbbi nagyobb szerkezeti beavatkozás 1980-ban történt, vagyis 44 éve.

A Fidesz előterjesztése a fővárosi közgyűlésen azt követeli a főpolgármestertől, hogy:

számoljon be a híd valós állapotáról és a felújítás költségeiről

készítsen konkrét ütemtervet

dolgozza ki a finanszírozás rendszerét – akár uniós források átcsoportosításával

A másik éles téma a budapesti lakásrezsi-támogatás ügye, amelyet a közgyűlés egyszer már megszavazott. A fideszes képviselők szerint azonban a fűtési szezon ellenére a főváros egyetlen lépést sem tett a program elindításáért.

A főpolgármester tegye a dolgát, vagy álljon félre!

– áll a javaslatban.

A Fidesz frakciója egy kifejezetten népszerűnek szánt csomagot is beterjeszt, karácsonyra lepnék meg a budapesti nyugdíjasokat:

öt ingyenes gyógyfürdő-belépő

egy ingyenes mozijegy

egyszeri, ingyenes állatkerti belépés az unokákkal együtt

A Fidesz újra előveszi a korábban már elfogadott, de a városvezetés által „szabotált” javaslatot: a metrózárás után, ahol van felszíni átkelés, zárják le az aluljárókat éjszakára. A fideszes politikusok szerint a hajléktalanok miatt kialakuló higiéniai és közbiztonsági problémák miatt sokan már nem mernek lemenni. Karácsony Gergely eddig nem teljesítette az új rezsitámogatási rendelettervezet kidolgozását sem, amelyet már szintén hónapokkal ezelőtt megszavazott a Fővárosi Közgyűlés. A Fidesz-frakció fel fogja szólítani, hogy végezze el a munkáját.