Forró hangulat várható a fővárosi közgyűlésen
A november 26-i Fővárosi Közgyűlésen újra frontvonalba kerül a Petőfi híd megroggyant állapota, a rezsisegély elmaradt bevezetése, az aluljárók éjszakai lezárása és a budapesti nyugdíjasoknak szánt karácsonyi juttatás kérdése is.
A fővárosi közgyűlés holnap, november 26-án ül össze legközelebb. A Fidesz-frakció több, korábban már vitát kavaró ügyet is újra napirendre tűz. A kormánypárti képviselők szerint a városvezetés mulasztásai veszélyeztetik a budapestiek mindennapi biztonságát, a főváros pedig „törvénytelen költségvetéssel és rendezetlen vezetéssel” működik tovább.
A Fidesz frakciója a Petőfi híd állapotát nevezi a közgyűlés legégetőbb ügyének. Mint állítják: a híd gyakorlatilag omladozik, a korrózióvédő bevonatok életciklusa lejárt, a tartószerkezet több ponton kritikus állapotban van, és a városvezetés 2019 óta még a tervezési közbeszerzést sem indította el.
Szakértők – köztük Almássy Kornél, a Budapest Műhely elemzője – már korábban figyelmeztettek: a híd ugyan most még biztonságosan használható, de a szerkezeti problémák valósak, a beavatkozás pedig sürgető. A legutóbbi nagyobb szerkezeti beavatkozás 1980-ban történt, vagyis 44 éve.
A Fidesz előterjesztése a fővárosi közgyűlésen azt követeli a főpolgármestertől, hogy:
- számoljon be a híd valós állapotáról és a felújítás költségeiről
- készítsen konkrét ütemtervet
- dolgozza ki a finanszírozás rendszerét – akár uniós források átcsoportosításával
A másik éles téma a budapesti lakásrezsi-támogatás ügye, amelyet a közgyűlés egyszer már megszavazott. A fideszes képviselők szerint azonban a fűtési szezon ellenére a főváros egyetlen lépést sem tett a program elindításáért.
A főpolgármester tegye a dolgát, vagy álljon félre!
– áll a javaslatban.
A Fidesz frakciója egy kifejezetten népszerűnek szánt csomagot is beterjeszt, karácsonyra lepnék meg a budapesti nyugdíjasokat:
- öt ingyenes gyógyfürdő-belépő
- egy ingyenes mozijegy
- egyszeri, ingyenes állatkerti belépés az unokákkal együtt
A Fidesz újra előveszi a korábban már elfogadott, de a városvezetés által „szabotált” javaslatot: a metrózárás után, ahol van felszíni átkelés, zárják le az aluljárókat éjszakára. A fideszes politikusok szerint a hajléktalanok miatt kialakuló higiéniai és közbiztonsági problémák miatt sokan már nem mernek lemenni. Karácsony Gergely eddig nem teljesítette az új rezsitámogatási rendelettervezet kidolgozását sem, amelyet már szintén hónapokkal ezelőtt megszavazott a Fővárosi Közgyűlés. A Fidesz-frakció fel fogja szólítani, hogy végezze el a munkáját.
Nekünk pedig ugróiskolázni sem kellene a kétes eredetű folyadékok között
– fogalmazott korábban egy videóban Szentkirályi Alexandra.
A közgyűlés másik fontos pontja lehet a főpolgármester-helyettes személyéről szóló szavazás.
Miután a bíróság elmarasztalta a fővárost amiatt, hogy nincs alpolgármestere, Karácsony Gergely most kénytelen új jelöltet állítani – ám információink szerint egyik nagyobb frakció sem támogatja az általa javasolt MSZP-s Tüttő Katát. A politikus korábban, 2019 és 2024 között már betöltötte ezt a pozíciót, most azonban szinte nulla esélye van a szükséges 17 szavazat megszerzésére.
