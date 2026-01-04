Baleset miatt lezárták a 6-os főutat Rácalmásnál, nagy a baj

Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 6-os főutat Rácalmás térségében vasárnap kora este - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 6-os főutat / Fotó: Zalai Hirlap

Azt írták, a főút 62-es kilométerénél, Rácalmás közelében két gépjármű összeütközött. A rendőrök teljes útlezárás mellett végzik a helyszínelést és a műszaki mentést. A forgalmat Rácalmásra terelik.

Másik baleset: összeütközött egy kamion és egy autó a 49-es főúton

Karambolozott egy kamion és egy személyautó Győrteleken, a Kossuth utcában, azaz a 49-es főúton. A műszaki mentést végző mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre érkeztek a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.