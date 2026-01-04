RETRO RÁDIÓ

Baleset miatt lezárták a 6-os főutat Rácalmásnál, nagy a baj

Teljes szélességében lezárták a 6-os főutat. Itt vannak a baleset részletei.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.04. 20:20
Módosítva: 2026.01.04. 20:46
baleset főút lezárták rácalmás rendőr

Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 6-os főutat Rácalmás térségében vasárnap kora este - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

Baleset
Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 6-os főutat / Fotó: Zalai Hirlap

Azt írták, a főút 62-es kilométerénél, Rácalmás közelében két gépjármű összeütközött. A rendőrök teljes útlezárás mellett végzik a helyszínelést és a műszaki mentést. A forgalmat Rácalmásra terelik.

Másik baleset: összeütközött egy kamion és egy autó a 49-es főúton

Karambolozott egy kamion és egy személyautó Győrteleken, a Kossuth utcában, azaz a 49-es főúton. A műszaki mentést végző mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre érkeztek a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
