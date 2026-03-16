Se nem fiatal, se nem szép, mégis pasik sorának szívét törte össze ez a nő

Rengeteg áldozatot szedett egy nő, aki több mint 8 ezer fontot (3,6 millió forint) csalt ki azokból a magányos férfiakból, akikre a közösségi médiában talált rá. A 35 éves Leonnie Robson 2024 márciusa és 2025 májusa között keresett sebezhető férfiakat olyan online platformokon, mint a Facebook-társkereső. Mindig ő kereste fel őket, majd minden esetben kitalált nekik egy sztorit arról, hogy pénzre van szüksége. Az ok mindig különböző volt. Hol családon belüli erőszak elől menekült, máskor elvesztette a munkáját, amiért nem tudja kifizetni a rezsit, nem tud boltba menni vagy épp a gyerekeinek nem tud ajándékot venni.

Robson eleinte kis tételeket kér: 10-20 fontot (kb. 4500-9000 ezer foritot) majd egyre nagyobb összegeket „nyert el”. A hatóságokat az egyik áldozat gondozója értesítette azok után, hogy rájött, a férfi pénzt küldött valakinek, akivel az interneten ismerkedett meg. A rendőrök ezt követően nyolc áldozatot találtak. Robson tettét ráadásul súlyosbítja, hogy a bűncselekményeket a feltételes szabadlábra helyezése alatt követte el, miután korábban már kétszer is ült börtönben csalás miatt.

Lelki traumát szenvedtek el a nő áldozatai

Azt hittem, végre megtaláltam a szerelmet. Rájönni, hogy az egész hazugság volt... Nagyon nehéz ezt feldolgozni.

„A pénz elvesztése rossz, de ami a legjobban fáj, az az, hogy ez megerősíti: csak akkor kellek valakinek, ha ki tud használni. Hogyan higgyek és bízzak meg bárkiben a jövőben?!”

Miután csalás áldozata lettem, töröltem magam az online társkeresőkről. Ez különösen nehéz az én koromban, amikor az ember amúgy is küzd a magány érzésével. Szeretnék megismerni valakit és társat találni, de most már annyira félek attól, hogy újra megbántanak. Az önbizalmam megingott, és bár korábban nyitott voltam arra, hogy új emberekkel ismerkedjek, most úgy érzem, talán jobb egyedül maradni.

– olvasta fel a bíró néhány áldozat nyilatkozatát a tárgyaláson.

A bíróságon az is elhangzott, hogy volt olyan, hogy valaki az utolsó fontját, 450 ft-ját küldte át bankszámlájáról Robsonnak, aki a végén már könyörtelenül üldözött mindenkit a pénzért:

Teljesen egyértelmű, hogy ez rendkívül súlyos bűncselekmény

– idézte a bírót a Mirror.