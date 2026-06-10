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Hatalmas lángokkal égett egy autó Budapest szívében

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A Zsinór utcában dolgoznak a tűzoltók.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.10. 15:20
Módosítva: 2026.06.10. 15:45
budapest autó láng tűzoltók

Kigyulladt egy elektromos személyautó Budapest XIII. kerületében, a Zsinór utcában, a Reitter Ferenc utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, és folyamatosan hűtik a járművet. A helyszínre indult a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – írja a Katasztrófavédelem

 

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