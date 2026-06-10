Hatalmas lángokkal égett egy autó Budapest szívében

Kigyulladt egy elektromos személyautó Budapest XIII. kerületében, a Zsinór utcában, a Reitter Ferenc utca közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, és folyamatosan hűtik a járművet. A helyszínre indult a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – írja a Katasztrófavédelem.