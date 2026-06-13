Rohantak a tűzoltók, a mentők: Budapesten csaptak fel a lángok
Rosszul indult a hétvége. Három emberhez is mentő érkezett.
Tűz ütött ki egy lakás konyhájában Budapest harmadik kerületében, a Szomolnok utcában szombaton, kora reggel. A háromemeletes társasház első emeletén a konyhabútor égett néhány négyzetméteren, a fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a lángokat, majd hőkamerás vizsgálatot tartottak, illetve átvizsgálták az érintett lakás fölötti ingatlant is. A mentőknek is akadt dolga.
Három emberhez is mentő érkezett
A lakást ketten hagyták el. Hozzájuk, illetve még egy lakóhoz mentő érkezett – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 13-án, reggel fél hat után pár perccel.
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