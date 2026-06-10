Mikor készült a fotó? Tedd magad próbára Budapest ikonikus helyszíneivel!

Budapest folyamatosan változik, mégis vannak helyek, amelyek generációk óta meghatározzák a város arculatát. Kvízünkben olyan ikonikus helyszíneket válogattunk össze, amelyeket szinte mindenki felismer első pillantásra – a kihívás most nem az, hogy hol készült a fotó, hanem az, hogy mikor.

Budapest ikonikus helye, a Citadella nemrég újult meg / Fotó: Forrás – Várkapitányság / Kárász Karolina

A Duna-parton a Parlament például ma is ugyanúgy uralja a városképet, mint elkészültekor, de a körülötte zajló élet sokat elárulhat a felvétel koráról. Érdemes megfigyelni a rakpart forgalmát, a járműveket és a háttér apró részleteit.

A Budai Vár egyik legismertebb pontja, a Halászbástya szintén különleges időutazásra hív. A turisták helyett itt még inkább a város lakóinak mindennapjai, valamint a korabeli öltözködés és közlekedés segíthet a megfejtésben.

A Citadella alatt álló Gellért-szobor környéke Budapest történelmének viharos időszakait is megélte. A fotón látható környezet és a város állapota sokat elárulhat arról, milyen korszakban járunk.

Ez a látkép például 1910-ben készült. / Fotó: Fortepan, techtub

A Boráros tér és az Üllői út képei már egy gyorsan modernizálódó Budapestet mutatnak. A villamosok, autóbuszok, személyautók és reklámok olyan nyomokat rejtenek, amelyek alapján a gyakorlott szem könnyebben belőheti az adott évtizedet.

Budapesten a piacok is ikonikusak:

A Fehérvári úti piac fotója a főváros egykori hétköznapjaiba enged bepillantást. A standok kínálata, az árusok megjelenése és a vásárlók viselete mind-mind olyan részlet, amely segíthet az idő meghatározásában.

A Hősök tere szinte minden történelmi korszakban fontos helyszín volt, így különösen érdekes megfigyelni, hogyan változott a tér hangulata az évtizedek során.

Nézd végig a képeket, figyeld a részleteket, és próbáld meg eltalálni, melyik évben készültek a felvételek! Vajon sikerül?