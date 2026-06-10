RETRO RÁDIÓ

Mikor készült a fotó? Tedd magad próbára Budapest ikonikus helyszíneivel!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A Parlament, a Halászbástya vagy éppen a Hősök tere minden budapesti számára ismerős látvány, sőt, a turisták is ismerik ezeket a helyszíneket. Budapest legendás helyszíneit mutatjuk, neked pedig ki kell találd, hogy mikor készült a fotó!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.10. 12:30
Budapest helyszíne fotó kvíz

Budapest folyamatosan változik, mégis vannak helyek, amelyek generációk óta meghatározzák a város arculatát. Kvízünkben olyan ikonikus helyszíneket válogattunk össze, amelyeket szinte mindenki felismer első pillantásra – a kihívás most nem az, hogy hol készült a fotó, hanem az, hogy mikor.

Budapest, Citadella
Budapest ikonikus helye, a Citadella nemrég újult meg / Fotó: Forrás – Várkapitányság / Kárász Karolina

A Duna-parton a  Parlament például ma is ugyanúgy uralja a városképet, mint elkészültekor, de a körülötte zajló élet sokat elárulhat a felvétel koráról. Érdemes megfigyelni a rakpart forgalmát, a járműveket és a háttér apró részleteit. 

A Budai Vár egyik legismertebb pontja, a Halászbástya szintén különleges időutazásra hív. A turisták helyett itt még inkább a város lakóinak mindennapjai, valamint a korabeli öltözködés és közlekedés segíthet a megfejtésben.

 A Citadella alatt álló Gellért-szobor környéke Budapest történelmének viharos időszakait is megélte. A fotón látható környezet és a város állapota sokat elárulhat arról, milyen korszakban járunk.

Ez a látkép például 1910-ben készült. / Fotó: Fortepan, techtub

A Boráros tér és az Üllői út képei már egy gyorsan modernizálódó Budapestet mutatnak. A villamosok, autóbuszok, személyautók és reklámok olyan nyomokat rejtenek, amelyek alapján a gyakorlott szem könnyebben belőheti az adott évtizedet.

Budapesten a piacok is ikonikusak: 

A Fehérvári úti piac fotója a főváros egykori hétköznapjaiba enged bepillantást. A standok kínálata, az árusok megjelenése és a vásárlók viselete mind-mind olyan részlet, amely segíthet az idő meghatározásában.

A Hősök tere szinte minden történelmi korszakban fontos helyszín volt, így különösen érdekes megfigyelni, hogyan változott a tér hangulata az évtizedek során.

Nézd végig a képeket, figyeld a részleteket, és próbáld meg eltalálni, melyik évben készültek a felvételek! Vajon sikerül?

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik télen kélszült ez a fénykép a Parlamentnél?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mikor készült ez a fotó a Halászbástyánál?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. A Gellért szoborról mikor készült ez a fotó?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. A Boráros téren mikor készülhetett ez a fénykép?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Az Üllői úton mikor készült ez a fénykép?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. A Fehérvári úti piacról mikor készült ez a fénykép?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Mikor készült ez a fotó a Hősök terén?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Az óbudai Flórián piacon mikor készült ez a fénykép?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. A Bazilikáról mikor készült ez a fotó?

 

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