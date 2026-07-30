Ventilátorral alszol egész éjjel? Ezt teszi a testeddel
A nyári hőségben sokan csak bekapcsolt készülék mellett tudnak elaludni. A ventilátor azonban egész éjszakás használat mellett kiszáríthatja a szemet és a légutakat, felerősítheti az allergiás panaszokat, és reggeli izomfájdalmat is okozhat. Néhány egyszerű változtatással mérsékelhetők a kellemetlen hatások.
A ventilátor a nyári hőségben gyors megkönnyebbülést adhat, és sokaknak segít elviselhetőbbé tenni a hálószobát. Egész éjjel működtetve azonban kiszáríthatja a szemet és a légutakat, megmozgathatja a szobában lévő allergéneket, és reggeli izomfájdalmat is előidézhet.
Ventilátor és allergiás panaszok
Dr. Hana Patel háziorvos és alvásszakértő szerint a készülék keringeti a port, a pollent, a spórákat és a poratkákat a szobában. Emiatt az allergiás panaszok felerősödhetnek, reggel pedig torokfájás, viszketés vagy tüsszögés jelentkezhet.
A levegőben mozgó részecskék az asztmás tüneteket is ronthatják. A szakértő szerint ilyen esetben a készülék több kellemetlenséget okozhat, mint amennyi előnyt jelent, ami különösen a gyermekeknél lehet fontos.
Légúti szárazság és eldugult orr
Natalie Pennicotte-Collier alvásterapeuta szerint az egész éjszakán át áramló levegő fokozatosan kiszáríthatja az orr, a torok és a felső légutak nyálkahártyáját. A szervezet erre fokozott nyáktermeléssel reagálhat, ezért valaki úgy ébredhet, mintha megfázott volna.
A légúti szárazság az éjszakai pihenésre is hatással lehet. A szakértő szerint egyesek a korai ébredést a stressznek vagy a szorongásnak tulajdonítják, pedig a háttérben az említett probléma is állhat.
Száraz szem és reggeli izomfájdalom
Dr. Patel szerint a folyamatos légmozgás a bőrt és a szájat is kiszáríthatja. A kellemetlen bőrirritáció mérséklésére lefekvés előtt és ébredés után is segíthet a hidratáló krém használata.
Tina Patel optikus arra figyelmeztet, hogy a szem szárazzá, irritálttá válhat. Különösen kellemetlen lehet, ha a ventilátor közvetlenül az arcra fúj, illetve, ha a hálószoba eleve meleg és száraz. A kontaktlencsét viselőknek segíthet a szemcsepp használata és az, ha estére szemüvegre váltanak.
A közeli hideg légáram az izmokat is megfeszítheti alvás közben, ami reggeli görcsöt, fájdalmat vagy a meglévő panaszok erősödését okozhatja.
Így csökkenthetők a kellemetlen hatások
A készüléket érdemes inkább a fal vagy a mennyezet felé fordítani, nem pedig közvetlenül a testre irányítani. Jó megoldás lehet az is, ha lefekvés előtt lehűtjük vele a szobát, majd időzítővel egy óra után kikapcsoljuk.
A por és más allergének csökkentése érdekében érdemes a ventilátor lapátjait rendszeresen letörölni, valamint gyakran portalanítani és porszívózni a hálószobát.
Forrás és készítési mód
Eredeti szerző: Jessica Lindsay
Eredeti cikk: This is what sleeping with a fan on all night does to your body
Forrás: Metro, https://metro.co.uk/2026/07/30/this-sleeping-a-fan-night-body-29249945/
Ez a cikk külföldi forrásban közölt információk alapján, AI-támogatással készült önálló magyar szerkesztőségi feldolgozás. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.
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