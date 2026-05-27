Nincs légkondid? Így használd eredményesebben a ventilátorodat

A nyári hőségben sokak számára a ventilátor jelenti az egyetlen menekülést, mégis rengetegen rosszul használják, ezért úgy érzik, hogy a készülék csak zúg, de valójában alig hűti le a szobát.

Sokan nem tudják, hogy kell kihasználni a ventilátorokat

Sokan azt gondolják, hogy a hordozható ventilátorok ugyanúgy működnek, mint a légkondicionálók: beszívják a meleg levegőt, majd lehűtve fújják vissza. Valójában azonban a ventilátor nem hűti le a levegőt, csupán gyorsabban mozgatja azt.

Ez azt jelenti, hogy ha a ventilátort egy forró, állott levegőjű szobában használjuk, megfelelő szellőztetés nélkül, akkor csak ugyanazt a meleg levegőt keringeti újra és újra, így jóval kisebb lesz a hűsítő hatása.

A szakértők szerint sokkal hatékonyabb módszer, ha a ventilátort egy nyitott ablak közelébe helyezzük, és a szoba belseje felé fordítjuk. Így a készülék a kintről érkező frissebb levegőt fújja befelé, ami javítja a természetes légáramlást és kellemesebb hőérzetet teremt.

Ez különösen esténként működik jól, amikor odakint már hűvösebb a levegő. A mozgó levegő ugyanis gyorsabban hűti le a helyiséget, mint az álló, fülledt levegő. A még jobb eredmény érdekében érdemes egy másik ablakot is kinyitni, hogy kereszthuzat alakuljon ki. Ez segít abban, hogy a meleg levegő gyorsabban távozzon a helyiségből.

Ha azonban odakint melegebb van, mint bent, akkor a ventilátort érdemes az ablak felé fordítani. Ebben az esetben a készülék kifelé fújja a forró levegőt, így csökkentheti a szoba fülledtségét. Van egy másik népszerű trükk is, sokan jéggel teli tálat vagy hideg vízzel töltött tálat helyeznek a ventilátor elé, hogy így segítsék elő a hűvös levegő áramlását – írja a The Sun.