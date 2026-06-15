Csendes gyilkos lehet a fehérjedús diéta, mégis sokan egészségesnek hiszik

A magas fehérjetartalmú étrendet gyakran „egészséges” választásnak tekintik, és bár a fehérje a kiegyensúlyozott étrend kulcsfontosságú része, az egészségügyi szakértők arra figyelmeztetik az embereket, hogy ne vigyék túlzásba ezt a tendenciát.

A magas fehérjetartalmú étrend veszélyeire figyelmeztetnek – Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Tényleg veszélyes a magas fehérjetartalmú étrend?

Míg a magas fehérjetartalmú étrendek a legtöbb ember számára biztonságosak, az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy minden tizedik, aki ezt a diétát követi, vesebetegségben szenvedhet, amely „csendes gyilkos”. Dr. Carl May, a Bristoli Egyetem veseszakértője a következőket nyilatkozta a Mail Online-nak : „A fehérje nagy terhelést jelent a veséknek, mivel a szerv nehezen tudja feldolgozni. Tehát az ajánlott mennyiségnél következetesen nagyobb mennyiségű fehérje fogyasztása megterhelő lesz számukra.”

„Tíz emberből körülbelül kilencnél ez nem vezet komolyabb következményekhez. De az a szerencsétlen 10 százalék észrevétlenül károsíthatja a veséjét. Ez azt jelenti, hogy ezek a betegek a veseelégtelenség felé tarthatnak. Ha ez megtörténik, valószínűleg szervátültetésre van szükség.”

Az ABC News vezető orvosi tudósítója, dr. Tara Narula szerint fennáll a vesekövek kialakulásának kockázata is.

„Ha valaki húsevő étrendet követ – nagyon sok marhahúst, csirkét, baromfit vagy tenger gyümölcseit –, akkor a szervezet potenciálisan húgysavvá bontja le ezt a tápanyagot, amely megfelelő körülmények között kristályosodhat és köveket képezhet” – mondta el. „Olyan szintekről beszélünk, amelyek valójában két-háromszorosai az ajánlott fehérjeszintnek, ahol nem igazán iszol vizet, nem eszel gyümölcsöt vagy zöldséget, és más szénhidrátokat fogyasztasz. Körülbelül 200 gramm fehérje vagy több.”

Amit tehetsz, az az, hogy beillesztesz ebbe némi növényi fehérjét – hüvelyeseket, babot, dióféléket, tofut, szóját –, így nem csak az állati fehérjére koncentrálsz

– foglalta össze.

Akkor mennyi a napi egészséges fehérjemennyiség?

A Mayo Klinika szerint a fehérjebevitelnek a napi kalória 10-35 százalékát kell kitennie, míg az egészségügyi ajánlás azt javasolja, hogy a felnőttek naponta 0,8 g fehérjét fogyasszanak testsúlykilogrammonként. A számok azonban arra utalnak, hogy egyesek akár a javasolt napi mennyiség háromszorosát is fogyaszthatják egészségük javítása érdekében – írja a Unilad.