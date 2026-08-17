Gyászol a filmes világ: 36 évesen hunyt el a tehetséges színésznő
Mindössze 36 évesen hunyt el a Hősök és a Nashville színésznője, akit gyerekkora óta láthatott a közönség. Hayden Panettiere halála után családja megrendítő üzenetben búcsúzott tőle.
Mindössze 36 éves volt Hayden Panettiere, akinek halálhírét vasárnap erősítették meg. A színésznő halála után édesapja, Skip Panettiere azt kérte, hogy a család kapjon időt és nyugalmat a történtek feldolgozásához.
Hayden Panettiere halála után vizsgálják a körülményeket
A halál oka egyelőre ismeretlen. A színésznő sajtósa, Kasey Kitchen közölte, hogy a nyomozás folyamatban van.
Skip Panettiere megrendítő közleményben búcsúzott lányától. Azt írta, mély fájdalommal tudatják szeretett Haydenjük tragikus halálát, majd úgy fogalmazott:
Hihetetlenül ragyogó egyéniség és igazi természeti erő volt, aki mérhetetlen szeretetet és örömet hozott mindazok életébe, akik ismerték – és azokéba a milliókéba is, akik a képernyőn látták.
Hayden Panettiere gyerekként kezdte a színészi pályát
A színésznő már gyerekként kamera elé állt, szappanoperákban is szerepelt, majd a 2000-es Emlékezz a Titánokra! című sportdrámával vált szélesebb körben ismertté. Később Claire Bennet szerepe hozta meg számára az áttörést a Hősök című sorozatban, majd Juliette Barnesként, countryénekest alakítva a Nashville egyik meghatározó szereplője lett.
A Sikoly-filmekben Kirby Reedet alakította, emellett videójátékban is vállalt szinkronszerepet. Idén egy emlékiratot is megjelentetett, amelyben
a szülés utáni depresszióval, a függőséggel és a felépüléssel kapcsolatos tapasztalatairól írt.
Hayden Panettiere egy 11 éves lányt hagyott hátra, aki a Wladimir Klitschkóval folytatott kilencéves kapcsolatából született. A színésznő és az ukrán bokszoló 2009 és 2018 között alkottak egy párt.
A családot korábban is súlyos veszteség érte, amikor Panettiere testvére 2023 februárjában, 28 évesen meghalt.
Forrás: Alana Anderson, Heroes and Nashville star Hayden Panettiere dies aged 36, Metro, https://metro.co.uk/2026/08/17/heroes-nashville-star-hayden-panettiere-dies-aged-36-29394046/
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