Ez a keksz azonnal elárulja a korodat a Z generáció szerint

Egy tévés műsor végén hangzott el az a mondat, amely gyorsan vitát indított. A 21 éves Mo ugyanis azt mondta, nem igazán eszik kekszet, mert szerinte az „öreg embereknek való”. A kijelentés még a műsorvezetőt is meglepte. A reakciók alapján azonban nem maga a keksz került feketelistára. Inkább az számít, melyik változatról van szó.

A keksz állítólag „öreges”.

Fotó: MI generált illusztráció

Keksz, amelyet a Z generáció már öreges választásnak tart

Egy 29 éves nő például azt mondta, bizonyos egyszerűbb fajtákhoz nem nyúlna, miközben a krémmel töltött változatokat szívesen eszi. Egy dél-londoni diák szintén úgy fogalmazott, hogy az egyszerű, világos teasüteményt főként 50 év felettieknél látja.

A 23 éves Amiya szerint ezek a kekszek azért számítanak „öreges választásnak”, mert túl egyszerűek és jellegtelenek. A megkérdezettek között a vajas omlós, a gyömbéres és néhány hagyományos piskótás édesség sem aratott nagy sikert.

A csokoládé azonban mindent megváltoztat. Több fiatal is azt mondta, hogy a csokoládéval bevont vagy csokoládédarabos változatokat kifejezetten kedveli, vagyis a keksz korántsem tűnt el a fiatalabb generáció étrendjéből.

Fotó: MI generált illusztráció

A csokoládés változatok újra divatba hozhatják a kekszet

Élelmiszeripari szakértők szerint a kategória ismét nagyobb figyelmet kaphat. Ebben a közösségi médiának is szerepe van, ahol az új ízek és látványos édességek gyorsan felkapottá válhatnak.

Az egyik brit áruházlánc például egy régi, az 1950-es évekből származó válogatás ötletét gondolta újra. Az új dobozban 21 darab édesség található hat különböző változatban, és a kínálat erősen épít a csokoládés ízekre.

Forrás: Courtney Pochin, The everyday snack that makes Gen Z think you’re old, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/28/the-everyday-snack-that-makes-gen-z-think-youre-old-29658974/