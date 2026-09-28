Ez a keksz azonnal elárulja a korodat a Z generáció szerint
Egy ártatlan tévés megjegyzésből indult a vita arról, vajon vannak-e olyan nassolnivalók, amelyek már a korunkról is árulkodnak. A keksz ugyanis a Z generáció egy részénél egészen más megítélés alá esik attól függően, melyik fajtáról van szó.
Egy tévés műsor végén hangzott el az a mondat, amely gyorsan vitát indított. A 21 éves Mo ugyanis azt mondta, nem igazán eszik kekszet, mert szerinte az „öreg embereknek való”. A kijelentés még a műsorvezetőt is meglepte. A reakciók alapján azonban nem maga a keksz került feketelistára. Inkább az számít, melyik változatról van szó.
Keksz, amelyet a Z generáció már öreges választásnak tart
Egy 29 éves nő például azt mondta, bizonyos egyszerűbb fajtákhoz nem nyúlna, miközben a krémmel töltött változatokat szívesen eszi. Egy dél-londoni diák szintén úgy fogalmazott, hogy az egyszerű, világos teasüteményt főként 50 év felettieknél látja.
A 23 éves Amiya szerint ezek a kekszek azért számítanak „öreges választásnak”, mert túl egyszerűek és jellegtelenek. A megkérdezettek között a vajas omlós, a gyömbéres és néhány hagyományos piskótás édesség sem aratott nagy sikert.
A csokoládé azonban mindent megváltoztat. Több fiatal is azt mondta, hogy a csokoládéval bevont vagy csokoládédarabos változatokat kifejezetten kedveli, vagyis a keksz korántsem tűnt el a fiatalabb generáció étrendjéből.
A csokoládés változatok újra divatba hozhatják a kekszet
Élelmiszeripari szakértők szerint a kategória ismét nagyobb figyelmet kaphat. Ebben a közösségi médiának is szerepe van, ahol az új ízek és látványos édességek gyorsan felkapottá válhatnak.
Az egyik brit áruházlánc például egy régi, az 1950-es évekből származó válogatás ötletét gondolta újra. Az új dobozban 21 darab édesség található hat különböző változatban, és a kínálat erősen épít a csokoládés ízekre.
Forrás: Courtney Pochin, The everyday snack that makes Gen Z think you’re old, Metro, https://metro.co.uk/2026/09/28/the-everyday-snack-that-makes-gen-z-think-youre-old-29658974/
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