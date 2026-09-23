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Egy furcsa trükkel próbálnak spórolni az ételrendelésen

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Pizza a kosárban, a rendelés elküldve, a futár pedig látszólag már úton van, mégsem csenget be soha. Az ál-ételrendelés Dél-Koreában azért terjed, mert egyesek így próbálják megfékezni a spontán rendelést és a vele járó kiadásokat.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.23. 15:16
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Az ál-ételrendelés lényege, hogy a felhasználó kiválasztja az ételt, végigmegy a rendelés folyamatán, majd követi a látszólagos kiszállítást, de nem történik valódi vásárlás. A dél-koreai fejlesztő, Park Seo-hyun szerint vannak, akik kihívásként használják a módszert, hogy kevesebbet költsenek ételkiszállításra.

ál-ételrendelés
Ál-ételrendeléssel fékeznék a spontán pénzkiadást.
Fotó: MI generált illusztráció

Ál-ételrendelés a spontán ételrendelés ellen

Az egyik ilyen oldal naponta mintegy 200–300 látogatót vonz, a felhasználók pedig 22 ország konyhájából válogathatnak, miközben fiktív fizetéssel játsszák végig a folyamatot. A trend főként a Z generáció körében terjed, amelyben szerepet kaphat a választás, a várakozás, valamint a jutalom ígérete által kiváltott dopamin is.

Georg Felser gazdaságpszichológus szerint az ál-ételrendelés azért működhet, mert a rendelés élményének egy része megmarad, a késleltetés pedig időt adhat arra, hogy a vágy csökkenjen. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, ha valaki már nagyon éhes, a módszer akár tovább növelheti az étvágyát. A hosszú távú hatást és a fogyással való kapcsolatot egyelőre nem vizsgálták.

 

Forrás: Julia Freiberger, Kurioser Trend: Warum Koreaner jetzt Essen bestellen, das nie ankommt, BILD, https://www.bild.de/leben-wissen/medizin/warum-koreaner-jetzt-essen-bestellen-das-nie-ankommt-6aa903a577bd109fcdd01a58

 

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