Te is így tisztítod a fakanalat? Veszélyes lehet a népszerű TikTok-trend
Milliók nézik az interneten azt a konyhai trükköt, amely látványosan barnára színezi a vizet. A fakanál tisztítása azonban ezzel a módszerrel nem feltétlenül lesz alaposabb, sőt a szakértők szerint éppen olyan sérüléseket okozhatunk, amelyek később egészségügyi kockázatot jelenthetnek.
Egyre több TikTok-videóban mutatják, ahogy fakanalakat és fa vágódeszkákat forrásban lévő vízbe merítik, majd a megbarnuló folyadékot a régi szennyeződések bizonyítékaként mutatják. A szakértők szerint azonban a fakanál tisztítása ezzel a módszerrel inkább károsíthatja az eszközt, a víz színét ugyanis a fából kioldódó természetes pigmentek és tanninok is okozhatják.
A fakanál tisztítása forró vízzel károsíthatja a fát
A nagy hő és a hosszú áztatás kiszáríthatja, meghajlíthatja vagy megrepesztheti a fát, miközben a felületet védő olajokat is eltávolíthatja. A repedésekben később nedvesség, ételmaradék és baktériumok gyűlhetnek össze, amelyeket egy egyszerű mosás már nehezebben távolít el.
A sérült fa ráadásul szálkásodhat is, apró darabjai pedig az ételbe kerülhetnek. A mélyebb résekbe nyers hús leve és nedvesség is beszivároghat, ami kedvezhet a baktériumok és a penész elszaporodásának.
Így lehet kíméletesebb a fakanál tisztítása
A szakértők inkább a kézi mosást javasolják szappannal és vízzel, ami után a konyhai eszközt tiszta törölközővel rögtön szárazra kell törölni. Nem érdemes hosszú ideig a mosogatóban vagy vízben hagyni.
Forrás: Andrew Nuttall, Wooden spoon social media trend could 'make you ill' experts warn, Mirror, https://www.mirror.co.uk/news/health/wooden-spoon-social-media-trend-37635992
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