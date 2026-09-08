Te is így tisztítod a fakanalat? Veszélyes lehet a népszerű TikTok-trend

Egyre több TikTok-videóban mutatják, ahogy fakanalakat és fa vágódeszkákat forrásban lévő vízbe merítik, majd a megbarnuló folyadékot a régi szennyeződések bizonyítékaként mutatják. A szakértők szerint azonban a fakanál tisztítása ezzel a módszerrel inkább károsíthatja az eszközt, a víz színét ugyanis a fából kioldódó természetes pigmentek és tanninok is okozhatják.

A fakanál tisztítása forró vízzel a szakértők szerint károsíthatja a fa szerkezetét.

Fotó: MI generált illusztráció

A fakanál tisztítása forró vízzel károsíthatja a fát

A nagy hő és a hosszú áztatás kiszáríthatja, meghajlíthatja vagy megrepesztheti a fát, miközben a felületet védő olajokat is eltávolíthatja. A repedésekben később nedvesség, ételmaradék és baktériumok gyűlhetnek össze, amelyeket egy egyszerű mosás már nehezebben távolít el.

A sérült fa ráadásul szálkásodhat is, apró darabjai pedig az ételbe kerülhetnek. A mélyebb résekbe nyers hús leve és nedvesség is beszivároghat, ami kedvezhet a baktériumok és a penész elszaporodásának.

Így lehet kíméletesebb a fakanál tisztítása

A szakértők inkább a kézi mosást javasolják szappannal és vízzel, ami után a konyhai eszközt tiszta törölközővel rögtön szárazra kell törölni. Nem érdemes hosszú ideig a mosogatóban vagy vízben hagyni.

Forrás: Andrew Nuttall, Wooden spoon social media trend could 'make you ill' experts warn, Mirror, https://www.mirror.co.uk/news/health/wooden-spoon-social-media-trend-37635992