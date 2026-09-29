Louis Walsh orvosi segítségre szorult a valóságshow-ban
Egészen más élményre számított az ír menedzser, amikor beköltözött a valóságshow házába, ám hamar komoly nehézségekkel szembesült. Louis Walsh szívrohama most azért került szóba, mert a 74 éves tévés elárulta, orvosi segítségre volt szüksége a forgatás alatt.
Louis Walsh szívrohama csak jóval a 2024-es valóságshow-szereplése után került nyilvánosságra. A 74 éves tévés egy podcastban beszélt arról, hogy a forgatás alatt szorongással küzdött, ezért orvosi segítséget kellett kérnie.
Louis Walsh szívrohama a forgatáson történhetett
Azt hittem, szórakoztató lesz. Nem volt az. Szorongásos problémáim voltak, és orvost kellett hívni. Az orvosom szerint kisebb szívrohamom lehetett
– mondta Louis Walsh.
Walsh elmondása szerint állapota miatt az egészségügyi személyzethez kellett fordulnia, és néhány alkalommal ki is engedték a házból. Ilyenkor lehetőséget kapott arra, hogy egy csésze tea mellett kis időre kiszakadjon a műsorból.
A tévés utólag úgy fogalmazott, elsősorban a pénz miatt vállalta el a szereplést, de ma már úgy érzi, nem kellett volna igent mondania.
A műsorban Sharon Osbourne is vele szerepelt. Walsh szerint ő sem volt jó állapotban abban az időszakban.
Forrás: Rebecca Cook, Louis Walsh had a ‘minor heart attack’ while filming Celebrity Big Brother Metro, https://metro.co.uk/2026/09/29/louis-walsh-rules-returning-x-factor-reboot-shares-health-woes-29662083/
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