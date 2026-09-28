Három csillagjegy életébe visszatér a boldogság kedden

Szeptember 29-én három csillagjegy számára könnyebb időszak kezdődhet. A horoszkóp szerint a Bikában járó fogyó Hold olyan hangulatot hozhat, amelyben egyre kevésbé érzik úgy, hogy állandóan valami rosszra kell készülniük. A feszültség helyét pedig lassan újra átveheti az öröm.

A horoszkóp szerint számukra kedvező fordulat jöhet.

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Horoszkóp: a Bika végre elengedheti az állandó félelmet

A Bika most saját magával és a környezetével is békésebb lehet. Az utóbbi időben annyi szorongás gyűlhetett össze benne, hogy elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor már nem akar tovább ugyanebben az állapotban maradni.

A fogyó Hold idején könnyebben elengedheti az állandó félelmet, és ismét azok felé az emberek, illetve elfoglaltságok felé fordulhat, amelyek örömet okoznak neki. Nem kell többé keménynek mutatnia magát, amikor valójában sokkal érzékenyebb annál. Most újra helyet kaphat az életében a boldogság.

A Mérlegről lekerülhet a nyomás

A Mérleg is úgy érezheti, hogy hosszú feszültebb időszak után végre változik körülötte valami. Bár az életében továbbra is lehetnek hullámvölgyek, szeptember 29-én úgy tűnhet, hogy kedvezőbb irányt vesznek a dolgok.

A rá nehezedő nyomás enyhülhet, miközben egyre kevésbé érzi szükségét annak, hogy folyamatosan erősnek mutassa magát. A horoszkóp alapján most már nem akarja kétségbe vonni azt sem, amikor valami jó történik vele. Egyszerűen megengedi magának, hogy örüljön neki.

A Halak maga mögött hagyhat egy szomorú időszakot

A Halak sok időt tölthetett olyan lelkiállapotban, amely elsősorban szomorúságot hozott számára. Kedden azonban felismerheti, hogy ideje továbblépni, még akkor is, ha ehhez korábban hosszabb időre volt szüksége.

Nem kell siettetnie azt, amin keresztülment, hiszen a saját tempójában dolgozta fel az érzéseit. Most viszont eljuthat oda, hogy már nem akar tovább a múlt fájdalmában maradni. A boldogabb napok lehetőségét sem kell elutasítania, hanem egyszerűen teret adhat annak, hogy újra jól érezze magát.

Forrás: Ruby Miranda, Life's Getting A Lot Happier For 3 Zodiac Signs During The Waning Gibbous Moon On Tuesday, YourTango, https://www.yourtango.com/2026399959/zodiac-signs-life-happier-september-29-2026