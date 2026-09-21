Heti horoszkóp: öt csillagjegyre különösen jó napok várnak
Szeptember utolsó teljes hete több csillagjegynek is új lendületet hozhat a kapcsolatokban, az önbizalomban és a munkában. A heti horoszkóp öt jegyet emel ki, amelyek előtt szeptember 21. és 27. között különösen kedvező időszak állhat.
A heti horoszkóp szerint öt csillagjegy számára hozhat különösen kedvező fordulatokat a szeptember 21. és 27. közötti periódus. A Mérleg időszakának szeptember 22-i kezdete a kapcsolatokat helyezi előtérbe, miközben a szeptember 26-i Kos telihold a barátságokról és a szerelemről alkotott elképzeléseket is megmozgathatja.
Heti horoszkóp: a Kos lezárhatja, ami már nem szolgálja
A Kos számára egyszerre szólhat lezárásról és új kezdetről ez a hét. A jegyében járó telihold arra ösztönözheti, hogy elengedje a múlt olyan emlékeit, amelyekhez még mindig ragaszkodik, és több figyelmet fordítson saját magára. A következő hetekben az önbizalma is erősödhet. A Kosnak most érdemes lehet kerülni az indulatos reakciókat, megválogatni a szavait, és békésebb megoldást keresni a konfliktusokra.
A Bika a kapcsolataiban és a munkában is előreléphet
A Bika számára a Mérleg-időszak a hétköznapi rutinban és a kapcsolatokban is kedvező változásokat hozhat. Új emberekkel találkozhat, de egy meglévő romantikus kapcsolat is szorosabbá válhat, miközben saját magára is több figyelmet fordíthat. A munka területén az új szerepek vállalása kihívást jelenthet, de a horoszkóp szerint a Bika akkor járhat jól, ha igazságosan dönt, és mások véleményére is figyel.
Az Ikrek előtt kreatív új lehetőségek nyílhatnak
Az Ikrek életébe kalandosabb hangulat érkezhet, miközben a szerelem és a kreativitás is nagyobb teret kaphat. A hét végén érkező Kos telihold arra ösztönözheti, hogy olyan képességeit is elővegye, amelyeket eddig kevésbé mutatott meg. Az önkifejezés egyre könnyebbé válhat, és hasznos visszajelzéseket kaphat olyan emberektől, akik a tapasztalatukkal támogatni tudják. A lendület mellett azonban nem érdemes elsietni a munkát.
A Mérleg kerülhet igazán reflektorfénybe
A Mérleg számára különösen jelentős hét kezdődik, hiszen szeptember 22-én elindul a saját időszaka. Most a legjobb tulajdonságai kerülhetnek előtérbe, miközben a következő hetekben könnyebben teremthet kapcsolatot másokkal. Bátrabban állhat ki önmagáért, és a döntéseiben is határozottabbá válhat. A hangsúly azon van, hogy először saját magáért tegyen, és olyan helyzeteket keressen, amelyekben megmutathatja, ki is ő valójában.
A Vízöntő végre kimozdulhat a holtpontról
Ha a Vízöntő az utóbbi időben úgy érezte, hogy megrekedt, a heti horoszkóp szerint most elindulhatnak körülötte a dolgok. A céljaira irányulhat a figyelme, a hét elején pedig a saját jegyében járó Hold adhat neki további támogatást. A Kos telihold mélyebb önismeretre ösztönözheti, miközben egyre büszkébben vállalhatja önmagát. Meghívások, közösségi programok és új kapcsolódási lehetőségek is érkezhetnek hozzá, miközben egyre nagyobb lendületet érezhet maga körül.
Forrás: A.T. Nunez, 5 Zodiac Signs Have The Best Horoscopes All Week, From Now To September 27, YourTango, https://www.yourtango.com/2026401103/zodiac-signs-best-horoscopes-week-september-21-27-2026
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