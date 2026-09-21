Heti horoszkóp: öt csillagjegyre különösen jó napok várnak

A heti horoszkóp szerint öt csillagjegy számára hozhat különösen kedvező fordulatokat a szeptember 21. és 27. közötti periódus. A Mérleg időszakának szeptember 22-i kezdete a kapcsolatokat helyezi előtérbe, miközben a szeptember 26-i Kos telihold a barátságokról és a szerelemről alkotott elképzeléseket is megmozgathatja.

A heti horoszkóp szerint nekik nagyon jól alakulhat ez a hét.

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Heti horoszkóp: a Kos lezárhatja, ami már nem szolgálja

A Kos számára egyszerre szólhat lezárásról és új kezdetről ez a hét. A jegyében járó telihold arra ösztönözheti, hogy elengedje a múlt olyan emlékeit, amelyekhez még mindig ragaszkodik, és több figyelmet fordítson saját magára. A következő hetekben az önbizalma is erősödhet. A Kosnak most érdemes lehet kerülni az indulatos reakciókat, megválogatni a szavait, és békésebb megoldást keresni a konfliktusokra.

A Bika a kapcsolataiban és a munkában is előreléphet

A Bika számára a Mérleg-időszak a hétköznapi rutinban és a kapcsolatokban is kedvező változásokat hozhat. Új emberekkel találkozhat, de egy meglévő romantikus kapcsolat is szorosabbá válhat, miközben saját magára is több figyelmet fordíthat. A munka területén az új szerepek vállalása kihívást jelenthet, de a horoszkóp szerint a Bika akkor járhat jól, ha igazságosan dönt, és mások véleményére is figyel.

Az Ikrek előtt kreatív új lehetőségek nyílhatnak

Az Ikrek életébe kalandosabb hangulat érkezhet, miközben a szerelem és a kreativitás is nagyobb teret kaphat. A hét végén érkező Kos telihold arra ösztönözheti, hogy olyan képességeit is elővegye, amelyeket eddig kevésbé mutatott meg. Az önkifejezés egyre könnyebbé válhat, és hasznos visszajelzéseket kaphat olyan emberektől, akik a tapasztalatukkal támogatni tudják. A lendület mellett azonban nem érdemes elsietni a munkát.

Fotó: MI generált illusztráció

A Mérleg kerülhet igazán reflektorfénybe

A Mérleg számára különösen jelentős hét kezdődik, hiszen szeptember 22-én elindul a saját időszaka. Most a legjobb tulajdonságai kerülhetnek előtérbe, miközben a következő hetekben könnyebben teremthet kapcsolatot másokkal. Bátrabban állhat ki önmagáért, és a döntéseiben is határozottabbá válhat. A hangsúly azon van, hogy először saját magáért tegyen, és olyan helyzeteket keressen, amelyekben megmutathatja, ki is ő valójában.