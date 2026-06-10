Karambol után épületnek csapódott egy autó az I. kerületben

A Hattyú utcába riasztották a tűzoltókat, miután egy autó karambolozott és egy épület falának csapódott.

Épületnek ütközött egy gépkocsi az I. kerületben

Fotó: Gé - illusztráció!

Épületnek ütközött egy gépkocsi az I. kerületben

Egy másik autónak, majd házfalnak ütközött egy személygépkocsi Budapest I. kerületében, a Hattyú utcában. A járműben egy ember utazott, őt a mentők vizsgálják. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki, írta a katasztrófavédelem.