Karambol után épületnek csapódott egy autó az I. kerületben
Baleset történt a fővárosban, egy embert vizsgálnak a mentők. Épületnek ütközött egy gépkocsi az I. kerületben.
A Hattyú utcába riasztották a tűzoltókat, miután egy autó karambolozott és egy épület falának csapódott.
Épületnek ütközött egy gépkocsi az I. kerületben
Egy másik autónak, majd házfalnak ütközött egy személygépkocsi Budapest I. kerületében, a Hattyú utcában. A járműben egy ember utazott, őt a mentők vizsgálják. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki, írta a katasztrófavédelem.
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