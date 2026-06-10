Hatalmas lángok csaptak fel Nyírbátorban, több egység küzd a tűzzel
Drámai pillanatok. Csarnoképület ég Nyírbátorban.
A tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat Nyírbátorban.
Csarnok ég Nyírbátorban
Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban, az Árpád utcában. A nyírbátori, a mátészalkai és a baktalórántházai hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltják a lángokat. A helyszínre tartanak további egységek is, írja a katasztrófavédelem.
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