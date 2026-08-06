Hihetetlen, mit tesz a vérnyomásoddal a kevés alvás
Egyetlen rosszul átaludt éjszaka után is magasabb értéket mutathat a vérnyomásmérő, a valódi veszély azonban akkor kezdődik, ha ez rendszeressé válik. Az alváshiány hosszabb távon tartósan megemelheti a vérnyomást, és nemcsak a szívet, hanem az agyat, a vesét és a szemet is károsíthatja.
Ez a cikk külföldi forrásban közölt, mesterséges intelligencia (MI) által fordított és átdolgozott tartalom. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.
Forrás: Korin Miller, What Happens to Your Blood Pressure When You Don’t Get Enough Sleep? Cardiologists Explain, Prevention https://www.prevention.com/health/sleep-energy/a71935365/what-happens-to-your-blood-pressure-when-you-dont-get-enough-sleep-cardiologists-explain/
Az alváshiány nem egyszerűen fáradtabbá tesz másnap. Alvás közben az erek is pihenhetnek, a vérnyomás pedig rendszerint éjszaka és kora reggel a legalacsonyabb, napközben emelkedik, dél körül vagy délután tetőzik, majd ismét csökkenni kezd. Így az alvás helyreállító folyamatot jelent az erek számára, a szükséges pihenés elmaradása azonban felboríthatja ezt.
Az alváshiány megemelheti a vérnyomást
Jim Liu kardiológus szerint a kevesebb mint hat óra megszakítás nélküli alvás összefüggésbe hozható a magas vérnyomással. Egy 14 tanulmányt áttekintő elemzésben az alvásmegvonás után emelkedett vérnyomást mértek, egy másik kutatásban pedig a hét óránál kevesebb alvás 20–30 százalékkal nagyobb eséllyel járt együtt magas vérnyomással.
Az alváshiány közvetett úton is ronthat a helyzeten. Cheng-Han Chen intervenciós kardiológus szerint fáradtan hajlamosak vagyunk többet enni és fokozódhat az inzulinrezisztencia is, mindkettő a magas vérnyomás kockázati tényezője. Jim Liu azt is kiemelte, hogy nemcsak az alvás hossza számít, hanem az alvás minőség is, az alvási apnoe pedig szintén hozzájárulhat a problémához.
Egyetlen rossz éjszaka még nem ugyanaz
Az orvosok szerint egy rosszul átaludt éjszaka átmenetileg megemelheti a vérnyomást, azonban a rendszeres alváshiány magasan is tarthatja.
Cheng-Han Chen szerint a magas vérnyomás a kardiovaszkuláris betegségek egyik fő kockázati tényezője, ezek közül a legsúlyosabbak közé tartozik a szívroham és a szélütés. Jim Liu arra figyelmeztet, hogy a kezeletlen magas vérnyomás hosszú távon az agyat, a vesét és a szemet is károsíthatja.
A több alvás segíthet, de nem egyik napról a másikra
Cheng-Han Chen szerint az alváshiány egyes hatásai idővel lassan visszafordíthatók lehetnek, de egyetlen jó éjszaka nem old meg mindent, ezért a legalább hétórás alvást tartós egészségügyi szokássá kell tenni.
Más életmódbeli szokások is segítenek védeni a vérnyomást
A szakértői ajánlás szerint a kiegyensúlyozott étrend, az alkohol korlátozása vagy kerülése, a stressz kezelése, az egészséges testsúly elérése és megtartása, valamint a dohányzás abbahagyása is segíthet. Hetente két és fél óra közepes intenzitású vagy 75 perc erőteljes testmozgást a javasolt, az előírt gyógyszereket pedig megfelelően kell szedni, az egészségügyi szakemberrel együttműködve.
Ha valaki rendszeresen nem tud megfelelően aludni, érdemes egészségügyi szakemberhez fordulnia. Az orvos alvásvizsgálatot javasolhat, hogy kiderüljön, mi áll a háttérben, és ennek megfelelően adhasson tanácsot.
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