Most érkezett! Rendőröknek hajtott egy menekülő autós a Budai Várnegyedben
Ámokfutás Budapesten. Motorosrendőröket sodort veszélybe egy autós.
Elfogták az ámokfutót, aki motorosrendőröknek hajtott menekülés közben szerda délelőtt.
Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben
A buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst a rendőrök június 10-én 10 óra 40 perc körül Budapesten, az Andrássy úton. A kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az I. kerület, Csónak utcáig jutott, ahol 10 óra 50 perc körül nekihajtott két motorosrendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak, írja a Police.hu.
A gépkocsit vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
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