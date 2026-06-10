Most érkezett! Rendőröknek hajtott egy menekülő autós a Budai Várnegyedben

Elfogták az ámokfutót, aki motorosrendőröknek hajtott menekülés közben szerda délelőtt.

Rendőröknek hajtott egy menekülő autós a Budai Várnegyedben

Forrás: Police.hu

Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben

A buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst a rendőrök június 10-én 10 óra 40 perc körül Budapesten, az Andrássy úton. A kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az I. kerület, Csónak utcáig jutott, ahol 10 óra 50 perc körül nekihajtott két motorosrendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak, írja a Police.hu.

A gépkocsit vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.