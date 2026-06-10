Egy zuglói kapualjban megjelent Jézus, hogy üzenjen a pesti testvéreknek
Páratlanul vicces és hihetetlenül bizarr fotó tartja lázban a pesti éjszaka és a netes kultúra rajongóit, amely tökéletesen bemutatja, hogy a fővárosban a kreativitásnak még a szent helyeken sincsenek határai. A zuglói Jézus előbb egy helyi gyülekezet bejáratánál jelent meg, majd egy zárt közösségi csoportban ment nagyot. A helyi közösség földöntúli fegyvert vetett be a kapualjat összepisilő testvérek ellen.
Formabontó és zseniális figyelmeztető tábla jelent meg a Zuglói Biblia Gyülekezet bejárata mellett. A gyülekezet ajtaján immár maga a Megváltó kukucskál ki. A zuglói Jézus szövege pedig kíméletlenül és a jellegzetes pesti szlenggel teszi helyre az alkohollal és vizelettartási gondokkal küzdő testvéreket.
Hamisítatlan pesti kontraszt: szent ábrázolás és mély teológia a zuglói Jézus mögött
A falra rögzített zuglói Jézus hirtelen a netezők kedvence lett, ami nem csoda, hiszen hihetetlenül erős kontraszt feszül a klasszikus bibliai ábrázolás és a legdurvább utcai duma között. A fekete szigetelőszalaggal rögzített papíron, a Megváltó mély tekintettel néz, miközben a mellette lévő felirat a leglazább szlenget tolja:
Tesó! Most komolyan? Ne pisilj ide! Ez gyülekezet, nem WC.
A megszólítás mögött azonban egy elképesztően ravasz teológiai csavar is megbújik. A keresztény tanítások szerint ugyanis mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ezáltal pedig Jézus a hívők legfőbb szellemi testvére. A bejáratra ragasztott üzenet tehát egyszerre jelent hamisítatlan pesti vagányságot, és egy mély figyelmeztetést:
a saját tesód kapuját, mégsem vizelheted le büszkén az éjszaka közepén...
A kommentelők nagy része azon derül, hogy a falat lepisilők ellen már ezt a legfelsőbb szintű bűnmegelőzést kellett alkalmazni. Egy biztos: a Megváltó szeme mindent lát – pláne Zuglóban!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre