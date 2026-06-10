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Egy zuglói kapualjban megjelent Jézus, hogy üzenjen a pesti testvéreknek

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Páratlanul vicces és hihetetlenül bizarr fotó tartja lázban a pesti éjszaka és a netes kultúra rajongóit, amely tökéletesen bemutatja, hogy a fővárosban a kreativitásnak még a szent helyeken sincsenek határai. A zuglói Jézus előbb egy helyi gyülekezet bejáratánál jelent meg, majd egy zárt közösségi csoportban ment nagyot. A helyi közösség földöntúli fegyvert vetett be a kapualjat összepisilő testvérek ellen.

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Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.06.10. 17:20
Jézus gyülekezet Zugló Budapest

Formabontó és zseniális figyelmeztető tábla jelent meg a Zuglói Biblia Gyülekezet bejárata mellett. A gyülekezet ajtaján immár maga a Megváltó kukucskál ki. A zuglói Jézus szövege pedig kíméletlenül és a jellegzetes pesti szlenggel teszi helyre az alkohollal és vizelettartási gondokkal küzdő testvéreket.

Zuglói Jézus
A zuglói Jézus a leglazább: melyik tesó ne hallgatna rá?

Hamisítatlan pesti kontraszt: szent ábrázolás és mély teológia a zuglói Jézus mögött

A falra rögzített zuglói Jézus hirtelen a netezők kedvence lett, ami nem csoda, hiszen hihetetlenül erős kontraszt feszül a klasszikus bibliai ábrázolás és a legdurvább utcai duma között. A fekete szigetelőszalaggal rögzített papíron, a Megváltó mély tekintettel néz, miközben a mellette lévő felirat a leglazább szlenget tolja: 

Tesó! Most komolyan? Ne pisilj ide! Ez gyülekezet, nem WC.

A megszólítás mögött azonban egy elképesztően ravasz teológiai csavar is megbújik. A keresztény tanítások szerint ugyanis mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ezáltal pedig Jézus a hívők legfőbb szellemi testvére. A bejáratra ragasztott üzenet tehát egyszerre jelent hamisítatlan pesti vagányságot, és egy mély figyelmeztetést: 

a saját tesód kapuját, mégsem vizelheted le büszkén az éjszaka közepén...

A Zuglói Biblia Gyülekezet épülete és a bejárat, amelynek a túloldalán bujkál a zuglói Jézus. / Fotó: Zuglói Biblia Gyülekezet /  Facebook

A kommentelők nagy része azon derül, hogy a falat lepisilők ellen már ezt a legfelsőbb szintű bűnmegelőzést kellett alkalmazni. Egy biztos: a Megváltó szeme mindent lát – pláne Zuglóban!

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