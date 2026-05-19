Egy fiatal halálközeli élménye során találkozott Jézussal a túlvilágon

Megrázó történetet osztott meg egy fiatal férfi, aki kis híján életét vesztette egy brutális gördeszkabalesetben. Gabe Poirot azt állítja, hogy miközben 18 napig kómában feküdt, különös halálközeli élményben volt része és szerinte találkozott Jézus Krisztussal.

18 napig volt kómában, a halálközeli élménye miatt látta, mi van a túlvilágon / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Jézus volt a fiatal halálközeli élményének központi figurája

Gabe mindössze 20 éves volt, amikor nagyjából 48 km/órás sebességgel gördeszkázott, majd nekiütközött valaminek az úton. A fiatal férfi hatalmas erővel csapódott a járdának, miközben nem viselt sisakot, így rendkívül súlyos fejsérüléseket szenvedett.

A baleset következtében betört a koponyája, barátai pedig pánikba estek, és körülötte imádkoztak, miközben próbálták életben tartani. Gabe később azt mondta, bár eszméletlen volt, mégis tudta, hogy érte imádkoznak.

A fiatal férfi először a Christian Broadcasting Network egyik interjújában beszélt arról, hogy a kómája alatt különös látomásai voltak. Elmondása szerint úgy érezte, mintha „beszívták volna” egy másik világba, ahol végül Jézus várta őt.

Most a The Lila Rose Show című keresztény podcastban még részletesebben mesélt az élményéről. Gabe azt állította, hogy Jézus körülbelül 180 centiméter magas lehetett, sötétebb bőrrel rendelkezett, és közel-keleties megjelenése volt.

Középhosszú, enyhén göndör haja volt. Egyszerre tűnt 33 évesnek és mégis örökkévalónak.

– mondta a fiatal férfi.

A beszélgetés során a műsorvezető megmutatott neki egy ismert Jézus-ábrázolást is, Gabe pedig azt mondta, hogy a kép hasonlít rá, de nem adja vissza teljesen.

A halálközeli élmények személyenként változhatnak, többen számoltak már be arról, hogy semmit sem láttak, vagy teljes sötétséget tapasztaltak. Egy közösségi médiás beszámoló szerint valaki úgy írta le saját élményét, mint „végtelen ürességet”, amely mégis különös módon békés érzést keltett benne - írja az Unilad.