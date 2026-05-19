Csak biodíszletnek kellettek - újra gyerekekkel kampányolt Bódis Kriszta az ózdi Hétes telepen

Botrányos videó került ki az internetre, ami rövid idő alatt le is került onnan. A pénteki ózdi akcióról készült videón Bódis Kriszta gumikesztyűket és szemeteszsákokat oszt a Hétes telepen élő gyerekeknek, majd velük együtt szemetet szed a kamerák előtt. A felvételen a kormánybiztos instrukciókat ad a helyieknek arról is, miként kellene rendbe tenniük lakókörnyezetüket.

Bódis Kriszta szerint csak akkor baj a gyerekek felhasználása, ha más csinálja Fotó: Magyar Nemzet

A videó azonban nem a közösségi összefogás példájaként kezdett terjedni, hanem azért, mert sokak szerint inkább politikai PR-akció volt, amelyben ismét gyerekek szerepeltek látványelemként. A kritikák szerint a felvételből nem derült ki, hogy a látványos szemétszedésen és a személyes brandépítésen túl milyen valódi segítséget kaptak az ott élők.

Korábban éppen Bódis Kriszta kritizálta azokat a politikusokat, akik gyerekekkel kampányolnak. A Gyurkó Szilvia vezette Hintalovon Alapítvány pedig kampányt is indított azért, hogy politikusok ne használhassák kommunikációs célokra a gyerekeket a közösségi oldalaikon. Utóbbit nemrég a Tisza-kormány gyerekvédelmi államtitkárnak nevezte ki.

Bódis a fentiek ellenére szerepeltetett kiskorúakat egy politikusként készített videóban.

Nem mellékes körülmény az sem, hogy Bódis már nem civil aktivistaként jelent meg a telepen: ma Budapest 2. számú választókerületének megválasztott képviselője és egyben szociális ügyekért felelős kormánybiztos. Vagyis állami és politikai szereplőként készített olyan felvételt, amelyben hátrányos helyzetű gyerekek is szerepelnek.

Az erősödő kritikák és az internetet betöltő népharag után a kormánybiztos végül eltávolította az eredeti videót. Egy kommentben azt írta:

Lecseréltem a videót és azok kedvéért, akik nem értették a helyzetet, bővebben kifejtettem és felhívtam a figyelmet egy nagyon durva jelenségre.

A történet azért is különösen visszás, mert Bódis Kriszta korábban kemény kritikákat fogalmazott meg a gyermekvédelem állapotáról. Egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy

a magyar gyerekvédelem nem védi, hanem bántalmazza a gyerekeket

és rendszerszintű hibákról beszélt, amelyek elveszik a gyerekek tisztességes gyermekkorát.