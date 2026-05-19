Csak biodíszletnek kellettek - újra gyerekekkel kampányolt Bódis Kriszta az ózdi Hétes telepen
A történet azért különösen visszás, mert a Van Helyed Alapítvány körül már korábban is súlyos kérdések merültek fel a roma gyerekek felzárkóztatására kapott százmilliós támogatások kapcsán. Az alapítvány vezetője az a Bódis Kriszta, aki az új szociális ügyekért felelős kormánybiztos, aki most kamerák előtt szemétszedésre vitte a Hétes telepen élő gyerekeket, miközben korábban éppen ő és köre kritizálta a politikusokat a kiskorúak biodíszletként való használata miatt.
Botrányos videó került ki az internetre, ami rövid idő alatt le is került onnan. A pénteki ózdi akcióról készült videón Bódis Kriszta gumikesztyűket és szemeteszsákokat oszt a Hétes telepen élő gyerekeknek, majd velük együtt szemetet szed a kamerák előtt. A felvételen a kormánybiztos instrukciókat ad a helyieknek arról is, miként kellene rendbe tenniük lakókörnyezetüket.
A videó azonban nem a közösségi összefogás példájaként kezdett terjedni, hanem azért, mert sokak szerint inkább politikai PR-akció volt, amelyben ismét gyerekek szerepeltek látványelemként. A kritikák szerint a felvételből nem derült ki, hogy a látványos szemétszedésen és a személyes brandépítésen túl milyen valódi segítséget kaptak az ott élők.
Korábban éppen Bódis Kriszta kritizálta azokat a politikusokat, akik gyerekekkel kampányolnak. A Gyurkó Szilvia vezette Hintalovon Alapítvány pedig kampányt is indított azért, hogy politikusok ne használhassák kommunikációs célokra a gyerekeket a közösségi oldalaikon. Utóbbit nemrég a Tisza-kormány gyerekvédelmi államtitkárnak nevezte ki.
Bódis a fentiek ellenére szerepeltetett kiskorúakat egy politikusként készített videóban.
Nem mellékes körülmény az sem, hogy Bódis már nem civil aktivistaként jelent meg a telepen: ma Budapest 2. számú választókerületének megválasztott képviselője és egyben szociális ügyekért felelős kormánybiztos. Vagyis állami és politikai szereplőként készített olyan felvételt, amelyben hátrányos helyzetű gyerekek is szerepelnek.
Az erősödő kritikák és az internetet betöltő népharag után a kormánybiztos végül eltávolította az eredeti videót. Egy kommentben azt írta:
Lecseréltem a videót és azok kedvéért, akik nem értették a helyzetet, bővebben kifejtettem és felhívtam a figyelmet egy nagyon durva jelenségre.
A történet azért is különösen visszás, mert Bódis Kriszta korábban kemény kritikákat fogalmazott meg a gyermekvédelem állapotáról. Egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy
a magyar gyerekvédelem nem védi, hanem bántalmazza a gyerekeket
és rendszerszintű hibákról beszélt, amelyek elveszik a gyerekek tisztességes gyermekkorát.
A Van Helyed Alapítvány 2007 óta van jelen az ózdi Hétes telepen. Az alapítvány célja hivatalosan az volt, hogy a mélyszegénységben élő, többségében roma családok gyermekeinek segítsen oktatási és felzárkóztató programokkal. Az elmúlt években azonban egyre több kérdés merült fel az alapítvány működésével kapcsolatban.
Bódis Kriszta megítélése nem jó Ózdon:
A Hétes telep lakói egy videóban arról beszéltek, hogy szerintük a Bódis alapítványához érkező támogatásokból alig érzékeltek valódi változást. A Roma Tagozat Civil Szervezet vezetője korábban összesen kétmilliárd forintnyi támogatás elszámolását kérte számon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre