Rosszul indult a hét: busz és autó karambolozott, teljes útzár

Egymásnak ütközött egy busz és egy autó Kaposváron, a Füredi utcában, a Brassó utca mellett hétfő reggel. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – közölte a katasztrófavédelem hétfő reggel 7 óra 12 perckor.