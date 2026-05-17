Napi horoszkóp: óriási változást hoz a Merkúr jegyváltása ennek a 3 csillagjegynek

A 2026. május 17-ei napi horoszkóp szerint néhány csillagjegyre óriási változás vár a Merkúr jegyváltásának köszönhetően. Íme a részletek!

Napi horoszkóp szerint óriási változást hoz a Merkúr jegyváltása három csillagjegynek Fotó: Cinemanikor / Shutterstock

Kos

A tegnapi Bika újhold és a mai Merkúr jegyváltás önre is intenzív hatással van. Végre felpörögnek a dolgok, amit ön kimondottan szeret, nagy lehet a jövés-menés. Kapcsolódjon ki, sodródjon – ezt tanácsolják az égi folyamatok erre a csodaszép vasárnapra.

Bika

A Merkúr elhagyja a jegyét, átlép az Ikrekbe, de ott olyan erős, hogy ez önre is egészen biztos, hogy jó hatással van. Felgyorsulnak az események, könnyedebben megy minden. Egy nagyon jó beszélgetése lesz valakivel, ami mindkettejüket előreviszi.

Ikrek

Belép a Merkúr a jegyébe, ami jelzi, hogy most öné a szó. Sokkal inkább odafigyelnek önre, a véleményére, mint eddig. Magánéletben és munkában is sikereket jelez ez, mert meg tudja győzni a másikat az igazáról.

Rák

A vasárnap nagyon jónak, vidámnak és önfeledtnek ígérkezik. Most mintha minden mozaik-darabka a helyére kerülne, úgy érzi, sikerült elrendeznie mindent, és a kapcsolataiban is békesség van. Egyedül egy barátja viselkedését furcsállja – jogosan.

Oroszlán

A tegnapi újhold után újabb szuper hatás, hogy az Ikrekbe lép a Merkúr, ami nagy lendületet ad, ön pedig ismét nagy elhatározásra szánja el magát. Nem ez az első mostanában, de talán az első, amit könnyebben be is tud tartani.

Szűz

Uralkodó bolygója, a Merkúr végre ismét "győztes" helyzetbe kerül, belép az Ikrekbe, aminek szintén uralkodója. Innentől pár hétig a munkában éppúgy szerencsés lehet, mint a szerelemben, vagy a pénzügyekben. Valamilyen döntés születik, amiben egyértelműen ön viheti el a pálmát.

Mérleg

Az Ikrekbe lépő Merkúr erősíti önt, és ez jót tesz a lelkének és az önbecsülésének. Kedvező és megnyugtató folyamatokat jeleznek a bolygók ezen kívül is. Valami végre kézzel fogható közelségbe kerül. Ez az ön személyes sikere.

Skorpió

Nagyon fellélegzik a Merkúr jegyváltásától, a tegnapi újhold pedig még csak ma mutatja meg a hatását igazán. Békésen halad a saját tempójában az útján. A párjára kifejezetten jó hatással lesz a nyugalma. Ez mindig így van, de most különösen.