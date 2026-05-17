Napi horoszkóp: óriási változást hoz a Merkúr jegyváltása ennek a 3 csillagjegynek
Vajon te is közöttük vagy? A napi horoszkópunkból most megtudhatod!
A 2026. május 17-ei napi horoszkóp szerint néhány csillagjegyre óriási változás vár a Merkúr jegyváltásának köszönhetően. Íme a részletek!
Kos
A tegnapi Bika újhold és a mai Merkúr jegyváltás önre is intenzív hatással van. Végre felpörögnek a dolgok, amit ön kimondottan szeret, nagy lehet a jövés-menés. Kapcsolódjon ki, sodródjon – ezt tanácsolják az égi folyamatok erre a csodaszép vasárnapra.
Bika
A Merkúr elhagyja a jegyét, átlép az Ikrekbe, de ott olyan erős, hogy ez önre is egészen biztos, hogy jó hatással van. Felgyorsulnak az események, könnyedebben megy minden. Egy nagyon jó beszélgetése lesz valakivel, ami mindkettejüket előreviszi.
Ikrek
Belép a Merkúr a jegyébe, ami jelzi, hogy most öné a szó. Sokkal inkább odafigyelnek önre, a véleményére, mint eddig. Magánéletben és munkában is sikereket jelez ez, mert meg tudja győzni a másikat az igazáról.
Rák
A vasárnap nagyon jónak, vidámnak és önfeledtnek ígérkezik. Most mintha minden mozaik-darabka a helyére kerülne, úgy érzi, sikerült elrendeznie mindent, és a kapcsolataiban is békesség van. Egyedül egy barátja viselkedését furcsállja – jogosan.
Oroszlán
A tegnapi újhold után újabb szuper hatás, hogy az Ikrekbe lép a Merkúr, ami nagy lendületet ad, ön pedig ismét nagy elhatározásra szánja el magát. Nem ez az első mostanában, de talán az első, amit könnyebben be is tud tartani.
Szűz
Uralkodó bolygója, a Merkúr végre ismét "győztes" helyzetbe kerül, belép az Ikrekbe, aminek szintén uralkodója. Innentől pár hétig a munkában éppúgy szerencsés lehet, mint a szerelemben, vagy a pénzügyekben. Valamilyen döntés születik, amiben egyértelműen ön viheti el a pálmát.
Mérleg
Az Ikrekbe lépő Merkúr erősíti önt, és ez jót tesz a lelkének és az önbecsülésének. Kedvező és megnyugtató folyamatokat jeleznek a bolygók ezen kívül is. Valami végre kézzel fogható közelségbe kerül. Ez az ön személyes sikere.
Skorpió
Nagyon fellélegzik a Merkúr jegyváltásától, a tegnapi újhold pedig még csak ma mutatja meg a hatását igazán. Békésen halad a saját tempójában az útján. A párjára kifejezetten jó hatással lesz a nyugalma. Ez mindig így van, de most különösen.
Nyilas
Az Ikrekbe lép a Merkúr, ami önnel szembenálló jegy, és most ettől igencsak sok sikert várhat. Néha már picit sok is lehet a jóból... Ne csodálkozzon, ha innentől több megkeresést és meghívást kap! És ne feledje, hogy joga van válogatni, vagyis nem kell mindenkinek igent mondania.
Bak
Nagyon jó ötleteket hoz az Ikrekbe lépő Merkúr, és most a megvalósíthatósággal sincs gond, mert a tegnapi Bika újhold a józanság diadala. Most hasznos lehet a tervek szempontjából, ha időt szakít a részletek alapos kigondolására is.
Vízöntő
A Merkúr jegyváltásával jönnek a sikerek, és végre önt igazolják a tények. Elképzelhető, hogy mások hitetlenkednek, de nem kell bizonygatnia semmit. Pontosan emlékeznek arra, amiket mondott nekik. Minden stimmel, és ezek megerősítik abban, hogy jó úton jár.
Halak
Egy olyan feladat sikerülhet, vagy egy olyan cél valósulhat meg, amiről szinte már lemondott. A környezete irigykedhet, mert nem látja azt a rengeteg munkát és eltökéltséget, amit eddig beletett. Ez különösen igaz azokra, akik nem ismerik. Szóval ne várja el egy új embertől, hogy önnel örüljön!
