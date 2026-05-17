Súlyos titkokat kotyogtak ki a stúdióban! Dallos Bogi nyilvánosan mondta ki azt, amit sokan nem mernek!

A korai kelés és a fáradtság a legnagyobb sztárokat sem kíméli, a reggeli ébredés körüli harc pedig mindannyiunk számára ismerős lehet. Dallos Bogi a legújabb műsorában híres nőtársaival ült össze, hogy górcső alá vegyék a legféltettebb hálószobai titkaikat.
Dallos Bogi gyermeke az ő ébresztő órája
A Lelkizünk podcast legutóbbi epizódjában az egygyermekes énekesnő vendégei Kovács Gyopár, Nagy Bogi és az olimpikon úszónő, Késely Ajna Evelin voltak. A lányok egy délelőtti forgatáson gyűltek össze, a beszélgetés pedig hamar a fáradtság, a fellépések és a kíméletlen ébresztőórák világa felé kanyarodott. Kiderült, hogy a csillogás mögött bizony kőkemény kialvatlanság és állandó időhiány húzódik.
Nagy Bogi például egyből egy megdöbbentő vallomással indított. Elárulta, hogy a sűrű hétvégi koncertszezon teljesen felborította a bioritmusát, és bár hétfőnként szeret délig aludni, ezúttal korán kellett kelnie.
Nyolcra állítottam az ébresztőt, és mondom, tizenötször nyomtam ki a szundit! Végül fél tízkor keltem ki az ágyból azzal, hogy hűha, nagyon el kéne kezdeni készülődni
– mesélte nevetve a fiatal énekesnő, aki sietett leszögezni, hogy fáradtsága ellenére sosem bulizik a fellépések után, hiszen szinte mindig ő maga vezet.
A nagy szundi-háború
A történet hallatán a műsorvezető azonnal sarokba szorította a vendégeit, és elindult a nagy eszmecsere a telefonok rettegett funkciójáról. A Megasztár új zsűritagja, Dallos Bogi ugyanis kategorikusan kijelentette, hogy ő bizony a „szundi ellenesek” táborát erősíti. Puskás Peti felesége szerint a halogatás teljesen felesleges, és sokkal kifizetődőbb, ha az ember eleve a lehető legkésőbbi időpontra állítja az órát. Így a szaggatott, félig éber nyomkodás helyett tiszta, minőségi alvásidőt nyerhetünk.
Azért, mert azt vallom, hogy én inkább a legkésőbbi időpontra állítom az ébresztőt, amikor nekem már ki kell pattannom az ágyból, mert akkor van egy ilyen, tehát azt, amit a szundival töltenék, hogy már nem tudok visszaaludni, de nyomkodom ki, azt én még megadom magamnak alvásidőben.
Ezzel szemben Kovács Gyopár elismerte, hogy bár régen tartotta magát a szigorú szabályokhoz, az utóbbi években ő is elcsábult, és hajlamos a halogatásra. Nagy Bogi pedig egyenesen egy különleges képességgel büszkélkedhet: elmondása szerint a riasztások között olyan mélyen képes visszaaludni, hogy pontosan onnan folytatja az álmait, ahol a csörgés előtt abbahagyta.
A hajnali magány gondolata Dallos Bogiból is mély emlékeket váltott ki. Felidézte, hogy tinédzserként sosem értette az édesanyját, aki szintén imádta a csendes, korai perceket, és akkoriban még azt hitte, az anyukája egyszerűen nem szeretett vele lenni. Ma már, édesanyaként, Bogi teljesen átértékelte ezt. Bár kisfia, Ábel szerencsére nagyon jó alvó, az énekesnőnek már nincs szüksége mesterséges ébresztőre: a családi élet és az anyaság teljesen átírta a reggeli rutinját, és ma már ő is hálás a csendes, lopott pillanatokért.
