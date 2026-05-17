Súlyos titkokat kotyogtak ki a stúdióban! Dallos Bogi nyilvánosan mondta ki azt, amit sokan nem mernek!

A korai kelés és a fáradtság a legnagyobb sztárokat sem kíméli, a reggeli ébredés körüli harc pedig mindannyiunk számára ismerős lehet. Dallos Bogi a legújabb műsorában híres nőtársaival ült össze, hogy górcső alá vegyék a legféltettebb hálószobai titkaikat.

A Megasztár zsűrijéhez idén Dallos Bogi is csatlakozott, plusz saját podcastjét is tovább fejleszti (Fotó: Gáll Regina/Metropol)

Dallos Bogi gyermeke az ő ébresztő órája

A Lelkizünk podcast legutóbbi epizódjában az egygyermekes énekesnő vendégei Kovács Gyopár, Nagy Bogi és az olimpikon úszónő, Késely Ajna Evelin voltak. A lányok egy délelőtti forgatáson gyűltek össze, a beszélgetés pedig hamar a fáradtság, a fellépések és a kíméletlen ébresztőórák világa felé kanyarodott. Kiderült, hogy a csillogás mögött bizony kőkemény kialvatlanság és állandó időhiány húzódik.

Nagy Bogi például egyből egy megdöbbentő vallomással indított. Elárulta, hogy a sűrű hétvégi koncertszezon teljesen felborította a bioritmusát, és bár hétfőnként szeret délig aludni, ezúttal korán kellett kelnie.

Nyolcra állítottam az ébresztőt, és mondom, tizenötször nyomtam ki a szundit! Végül fél tízkor keltem ki az ágyból azzal, hogy hűha, nagyon el kéne kezdeni készülődni

– mesélte nevetve a fiatal énekesnő, aki sietett leszögezni, hogy fáradtsága ellenére sosem bulizik a fellépések után, hiszen szinte mindig ő maga vezet.

A nagy szundi-háború

A történet hallatán a műsorvezető azonnal sarokba szorította a vendégeit, és elindult a nagy eszmecsere a telefonok rettegett funkciójáról. A Megasztár új zsűritagja, Dallos Bogi ugyanis kategorikusan kijelentette, hogy ő bizony a „szundi ellenesek” táborát erősíti. Puskás Peti felesége szerint a halogatás teljesen felesleges, és sokkal kifizetődőbb, ha az ember eleve a lehető legkésőbbi időpontra állítja az órát. Így a szaggatott, félig éber nyomkodás helyett tiszta, minőségi alvásidőt nyerhetünk.

Azért, mert azt vallom, hogy én inkább a legkésőbbi időpontra állítom az ébresztőt, amikor nekem már ki kell pattannom az ágyból, mert akkor van egy ilyen, tehát azt, amit a szundival töltenék, hogy már nem tudok visszaaludni, de nyomkodom ki, azt én még megadom magamnak alvásidőben.

Ezzel szemben Kovács Gyopár elismerte, hogy bár régen tartotta magát a szigorú szabályokhoz, az utóbbi években ő is elcsábult, és hajlamos a halogatásra. Nagy Bogi pedig egyenesen egy különleges képességgel büszkélkedhet: elmondása szerint a riasztások között olyan mélyen képes visszaaludni, hogy pontosan onnan folytatja az álmait, ahol a csörgés előtt abbahagyta.