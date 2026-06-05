Sofőrjével együtt gyulladt ki egy autó a Bajcsy-Zsilinszky utcában
Autótűz volt Törökbálinton.
Kigyulladt egy személyautó Törökbálinton, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A jármű motortere égett. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a lángokat. A tulajdonos a tűz észlelésekor félreállt a gépkocsival és kiszállt belőle - írja a Katasztrófavédelem.
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