Sofőrjével együtt gyulladt ki egy autó a Bajcsy-Zsilinszky utcában

Kigyulladt egy személyautó Törökbálinton, a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A jármű motortere égett. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a lángokat. A tulajdonos a tűz észlelésekor félreállt a gépkocsival és kiszállt belőle - írja a Katasztrófavédelem.