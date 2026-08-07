Tom Holland először mutatta meg a karikagyűrűjét

Ez a cikk külföldi forrásban közölt, mesterséges intelligencia (MI) által fordított és átdolgozott tartalom. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.

Forrás: Faye James, Tom Holland debuts wedding ring for first time after secretly tying the knot with Zendaya, Hello! Magazine https://www.hellomagazine.com/us/916842/tom-holland-debuts-wedding-ring-for-first-time-after-secretly-tying-the-knot-with-zendaya/

Tom Holland és Zendaya csütörtökön Londonban sétáltak két kutyájukkal, amikor a színész bal kezén feltűnt egy arany karikagyűrű. Tom Holland karikagyűrűje most először volt jól látható nyilvánosan azóta, hogy a színész júniusban megerősítette, hogy összeházasodtak.

Tom Holland kezén először látszott a karikagyűrű.

Fotó: Northfoto Christoph Soeder

Zendaya már március óta viseli a jegygyűrűje mellett a karikagyűrűjét, a házasságkötés pontos dátumát azonban továbbra sem hozták nyilvánosságra. Augusztus 4-én Surrey-ben szűk körű esküvői ünnepséget is tartottak a hozzájuk közel állóknak.

Tom Holland maga is megerősítette a házasságot

A házasságról először Zendaya stylistja beszélt nyíltan márciusban, amikor elárulta, hogy a menyegző már megtörtént. Később arról beszélt, hogy Tom Holland és Zendaya valóban privát keretek között tudta megtartani a nagy napot.

A színész júniusban maga is megerősítette a hírt, amikor arról beszélt, hogy mesterséges intelligenciával készített esküvői videókkal vagy fotókkal a családját aligha lehetne megtéveszteni, hiszen „mindannyian ott voltak”. Sőt Zendayával kapcsolatban azt is elmondta, hogy korábban soha nem érezte magát ennyire támogatva és biztonságban.

Zendaya korábban elárulta, azért óvják ennyire a kapcsolatukat, mert szeretnék megőrizni maguknak a közös pillanatokat. A sztárpár esküvője továbbra is nagyrészt magánügy maradt, ahogyan a kapcsolatuk részleteit is évek óta igyekeznek távol tartani a nyilvánosságtól.