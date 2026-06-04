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Kínossá vált mondásával szembesítették, vakarja a fejét a hollywoodi sztár

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Érdekes magyarázatot adott. A hollywoodi sztár módosítana egykori kijelentésén.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 15:30
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Korábban merész kijelentéssel állt elő a híres hollywoodi sztár, Tom Holland a szuperhős karakteréről a Pókember-filmek kapcsán. A híres színészt most szembesítették az egykori szavaival. Megpróbált magyarázatot adni.

A hollywoodi sztár, Tom Holland már másképp gondolkodik a világhírt hozó szuperhős karakteréről
A hollywoodi sztár, Tom Holland már másképp gondolkodik a világhírt hozó szuperhős karakteréről (Fotó: Chuck Zlotnick)

A hollywoodi sztár, Tom Holland eleinte nem akarta hosszabb ideig Pókember szerepét játszani 

Korábban azt nyilatkozta Tom Holland, hogy 30 éves kora után már nem igazán szeretné a Pókember-filmek főszerepét eljátszani. A GQ magazin új címlapsztorijában – amely Christopher Nolan Odüsszeia filmjében betöltött szerepét mutatja be – elárulta, hogy visszavonná korábbi kijelentését.

2021-ben még ezt gondolta a Marvel karakteréről:

Ha 30 éves korom után is Pókembert játszom, akkor valamit elrontottam

– idézi szavait a People cikke.

Most, hogy 2026-ban már a harmincadik életévét tölti be a színész, aktuálissá vált visszatérni a fenti mondatára. Most azonban egészen másképp gondolja.

„Vicces, nemrég láttam valahol felbukkanni ezt az idézetet, és kicsit meg is hőköltem, mert próbáltam visszaemlékezni, hogy pontosan mire is gondolhattam. Azt hiszem, a lényege az, hogy örömmel adnám tovább a stafétát, de ezt még nem sikerült elérnem.”

Ezután viccesen kijelentette, hogy talán érdemesebb lenne 37-re emelnie az egykori korhatárt, sőt azt is hozzátette, hogy a Sonyval talán el akarta hitetni, hogy nem csinálja meg a további filmeket. Tom Holland már 18 éves kora óta játssza a Marvel karakterét, majd 2021-ben filmbeli szerelmével, MJ-vel, akit Zendaya formál meg, a való életben is összejött.

„Most már inkább azon az állásponton vagyok, hogy amíg igényt tartanak rám, addig csinálni fogom” – mondta Tom Holland. Szerelme, Zendaya viszont – úgy néz ki – egy időre visszavonul a filmipartól, ahogy arra nemrég célzott:

„Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatja bármelyik filmemet, vagy bármilyen módon mellettem áll a karrierem során. Mélyen értékelem ezt, és ahogy már említettem, csak remélni tudom, hogy nem untok meg idén, mert az biztos: ezután eltűnök egy kicsit. Kénytelen leszek egy kis időre elrejtőzni a világ elől.”

 

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