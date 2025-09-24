Balesetet szenvedett a Pókember sztárja, mentő vitte kórházba

A Pókember-sorozat sztárja, Tom Holland kórházba került, miután egy kaszkadőrmutatvány során megsérült a készülő Spider-Man: Brand New Day forgatásán.

Fejsérülést szenvedett a Pókember sztárja, Tom Holland Fotó: Chuck Zlotnick

Pókember kényszerpihenőn

A 27 éves Tom Holland a sorozat negyedik részét forgatja, és a sérülés miatt várhatóan szünetelnek a forgatások. Az eset szeptember 19-én történt a watfordi Leavesden Studiosban, az Egyesült Királyságban, amikor Holland elesett, és fejsérülést szenvedett. A helyszínre mentő érkezett, és a színészt a sérülés mértékétől függően kórházba szállították további ellátásra. A napi forgatást a baleset után felfüggesztették. - adta hírül az Unilad.

Az East of England Ambulance Service szóvivője a Sun című lapnak elmondta: „10:30-kor riasztottak minket, hogy egy sérültet kell ellátni a Leavesden Studiosban. Mentőt küldtünk a helyszínre, és a beteget kórházba szállítottuk.” Dominic Holland, Tom Holland édesapja és komikus, egy jótékonysági vacsorán beszélt a sérülésről, hozzátéve, hogy fia „egy ideig” szünetet tart a forgatástól. Tom a vacsorán jegyesével, Zendayával vett részt, de állapota miatt hamarabb el kellett hagynia az eseményt.

Egyelőre nem világos, hogy a produkció hogyan folytatódik Holland részvétele nélkül, és hogy a 2026 júliusára tervezett premier dátumát módosítani kell-e.

A rajongók véleményét is figyelembe vette Tom Holland

A színész a forgatás megkezdése előtt izgatottan beszélt a következő részről, különösen annak fényében, hogy korábban felmerült, a Spider-Man: No Way Home lehetett volna az utolsó szuperhősfilmje. A Complex magazinnak elmondta:

Igazi élmény volt a film fejlesztési folyamatában részt venni. Ez az első alkalom, hogy ebbe a részbe bevontak, és mindenképpen stresszes tapasztalat. De a forgatás során abszolút aranyat készítünk. Ez egy új kezdet. Úgy érzem, nem a negyedik filmet készítjük, hanem az új fejezet első részét. Újjászületés, teljesen új dolog

Holland a rajongók igényeit is felmérte a korábbi filmek reakciói alapján, hogy a Brand New Day a lehető legjobb legyen. A film szereplőgárdájában Holland mellett visszatér Jacob Batalon és Zendaya, új szereplőként pedig Sadie Sink (Stranger Things) is csatlakozik. A rajongók most várják, hogy a színész felépülése után folytatódjon a forgatás, miközben a stáb biztosítja a biztonságos körülményeket a veszélyes mutatványok során.