Erre ne menj: négyes karambol történt az M0-áson, most folyik a mentés
A helyszínen vannak a tűzoltók is.
Egymásnak ütközött négy személygépkocsi az M0-ás autóúton, az M1 felé, Gyál térségében. A fővárosi hivatásos és a gyáli, dél-pesti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
Négyes karambol az M0-áson
Kérjük, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az utakon!
- közölte a katasztrófavédelem.
