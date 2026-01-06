RETRO RÁDIÓ

Erre ne menj: négyes karambol történt az M0-áson, most folyik a mentés

A helyszínen vannak a tűzoltók is.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2026.01.06. 20:40
baleset M0-ás autópálya karambol

Egymásnak ütközött négy személygépkocsi az M0-ás autóúton, az M1 felé, Gyál térségében. A fővárosi hivatásos és a gyáli, dél-pesti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani. 

Négyes karambol az M0-áson.
Négyes karambol az M0-áson. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Négyes karambol az M0-áson

Kérjük, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az utakon!

- közölte a katasztrófavédelem.

 

