Erre ne menj: négyes karambol történt az M0-áson, most folyik a mentés

Egymásnak ütközött négy személygépkocsi az M0-ás autóúton, az M1 felé, Gyál térségében. A fővárosi hivatásos és a gyáli, dél-pesti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Négyes karambol az M0-áson. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Négyes karambol az M0-áson

Kérjük, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az utakon!

- közölte a katasztrófavédelem.