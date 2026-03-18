Orbán Viktor: A tények makacs dolgok. Mi vagyunk a legnagyobbak!
Fotón mutatta meg a különbséget a kormányfő.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy Magyar Péter gyűlésein egyre csekélyebb az érdeklődés. Ezzel szemben Orbán Viktort eddig minden országjárásán hatalmas tömeg fogadta.
A miniszterelnök a dunaújvárosi rendezvény után is egy fotót közölt, amelyen megmutatta, hogy mennyien voltak a Fidesz rendezvényén Dunaújvárosban és mennyien a Tiszáén Pakson.
A tények makacs dolgok. Mi vagyunk a legnagyobbak! Dunaújvárosban is
- írja Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott posztjában.
