Édesanyja életéért küzdött egy nő Budapesten
Semmi előjele nem volt a rosszullétnek. Édesanyja életéért küzdött egy nő, míg a mentők rohantak a helyszínre.
Édesanyja életéért küzdött egy nő Budapesten, közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán. A riadalom akkor kezdődött, amikor az idős hölgy minden előzmény nélkül összeesett zuhanyzás után.
Édesanyja életéért küzdött egy nő Budapesten
A napokban, fővárosi otthonában lett rosszul egy idős hölgy. A beteg zuhanyzást követően, minden előzmény nélkül összeesett. Lánya azonnal a segítségére sietett, megpróbálta felébreszteni, de nem járt sikerrel, így tárcsázta a segélyhívót.
Mentésirányító bajtársunk betegvizsgálatra instruálta a bátor bejelentőt, miközben riasztotta a legközelebbi esetkocsit. Néhány perc múlva a beteg légzése leállt, így bajtársunk segítségével a nő megkezdte édesanyja újraélesztését, amit rövidesen kiérkező bajtársaink vettek át.
– írta a bejegyzésben az Országos Mentőszolgálat.
Mint írták, a mentők rutinos csapatmunkája néhány perc múlva sikerre vezetett, így állapotstabilizálást követően el is indultak a kórházba, az intézménybe érkezés előtt azonban a nő keringése ismét összeomlott. Számos életmentő beavatkozás segítségével a mentősök ismét újraélesztették a hölgyet és végül átadták a kórházban.
A beteg azóta már sokkal jobban van és családjával együtt hálával gondol az őt megmentő mentésirányítóra és mentőegységre.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre