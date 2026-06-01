Édesanyja életéért küzdött egy nő Budapesten, közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán. A riadalom akkor kezdődött, amikor az idős hölgy minden előzmény nélkül összeesett zuhanyzás után.

A napokban, fővárosi otthonában lett rosszul egy idős hölgy. A beteg zuhanyzást követően, minden előzmény nélkül összeesett. Lánya azonnal a segítségére sietett, megpróbálta felébreszteni, de nem járt sikerrel, így tárcsázta a segélyhívót.

Mentésirányító bajtársunk betegvizsgálatra instruálta a bátor bejelentőt, miközben riasztotta a legközelebbi esetkocsit. Néhány perc múlva a beteg légzése leállt, így bajtársunk segítségével a nő megkezdte édesanyja újraélesztését, amit rövidesen kiérkező bajtársaink vettek át.

– írta a bejegyzésben az Országos Mentőszolgálat.

Mint írták, a mentők rutinos csapatmunkája néhány perc múlva sikerre vezetett, így állapotstabilizálást követően el is indultak a kórházba, az intézménybe érkezés előtt azonban a nő keringése ismét összeomlott. Számos életmentő beavatkozás segítségével a mentősök ismét újraélesztették a hölgyet és végül átadták a kórházban.