Gyász! Hosszú küzdelem után elhunyt a zenei ikon

A volt gyereksztár, Foster Sylvers 64 éves korában életét vesztette. A zenei ikon a 70-es években családtagjaival együtt a The Sylvers nevű együttesben vált híressé.

Hosszú betegség után elhunyt a zenei ikon

Hospice-ellátásban érte a halál a 70-es évek zenei ikonját

Testvére, Leon Sylvers megerősítette, hogy Foster negyedik stádiumú hasnyálmirigyrákkal vívott küzdelem után egy hospice-ellátásban vesztette életét. Halála után lánya, Erin egy fényképet tett közzé apjáról a Facebookon, a következő felirattal: „Pihenj békében, apu! Nagyon szeretlek!”

Fostes Sylvers basszusgitáros volt a családi zenekarban, amely olyan slágereket írt, mint a Boogie Fever, a Fool’s Paradise és a Hot Line. Testvére, Edmund Sylvers 2004-ben, tüdőrákban hunyt el.

A még élő Sylvers testvérek: Olympia, Leon, Charmaine és James, akik az eredeti, Little Angels néven ismert kvartettet alkották, valamint Joseph, Ricky, Angie és Pat. A zenekar fennállása alatt a testvérek 10 albumot adtak ki, mindet az 1970-es években, és gyakran hasonlították őket a Jackson családhoz.

A debütáló album, amelyen Foster is szerepelt, egy szólólemez, amelyet testvérével, Leonnal készített, 1973-ba jelent meg, amikor még csupán 10 éves volt. Két évvel később csatlakozott a családi zenekarhoz, és Edmunddal közösen énekelt az 1976-os slágerlisták élén álló Boogie Fever című dalban. Az 1980-as évekre a zenekar úgy döntött, hogy új irányba fordul, hogy lépést tartson az évtized zenei változásaival, így Foster vette át az énekesi feladatokat a 1981-es sikerszámukban, a Come Back Lover és a Come Backben.

A csoport négy évvel később hivatalosan is feloszlott, és Foster 1989-ben megalapította saját együttesét, a Hy-Techet – számolt be róla a Daily Star.

Halála után a rajongók szívből jövő üzenetekkel árasztották el a közösségi médiát, tisztelegve az előadó előtt. Az egyikük így írt: „Nyugodj békében, te és testvéreid hatalmas tehetségek voltatok, soha nem felejtünk el benneteket!” Egy másik hozzászólás pedig így szólt: „Emlékszem, ahogy az idősebb testvéreivel fellépett. Azonban a kedvenc dalom tőle a »Misdemeanor« volt és még mindig az, amelyben a nővérei, Angela és Patricia énekeltek a háttérben, és koreografált táncmozdulatokat végeztek. Nyugodj békében, Foster Sylvers!”