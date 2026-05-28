Budapesti sorozat betörők kezén kattant a bilincs egy benzinkúton

Sorozatbetörőket fogtak a fővárosi rendőrök.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.28. 10:20
A budapesti rendőrök május 21-én, a XI. kerületben, az M1/M7 autópálya bevezető szakaszán található egyik benzinkútnál fogták el azt a két férfit, akiket több fővárosi betöréssel gyanúsítanak.

Sok volt a betörők számláján / Fotó: Police

A nyomozás adatai szerint a páros 2025 novembere és decembere között három betörést követhetett el együtt. Először egy VIII. kerületi lakásba törtek be; az ingatlant átkutatták, azonban nem vittek el semmit. Majd még ugyanezen a napon egy IX. kerületi lakásba is bementek az ajtó felfeszítését követően, és négymillió forint értékben ékszereket és karórákat loptak. Néhány héttel később egy XIV. kerületi irodába jutottak be, ahol a földhöz rögzített széfet feszítették fel, és az abban lévő közel hárommillió forinttal távoztak.

A BRFK nyomozói adatgyűjtést végeztek, tanúkat kutattak fel, szemléket hajtottak végre, valamint kamerafelvételeket elemeztek. A beszerzett információk alapján sikerült beazonosítaniuk a két férfit, tartózkodási helyüket azonban nem tudták megállapítani, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellenük.

Elfogásukat követően a 33 éves R. Richárdot a nyomozók lopás bűntett kísérlete és 2 rendbeli lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A 38 éves B. Arnoldot nyolc lopás bűntett és két lopás bűntett kísérlet miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ugyanis a férfit a fenti eseteken túl további, 2025 nyarától másokkal közösen elkövetett betörésekkel is összefüggésbe hozták. Őt is őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. B. Arnold további társait, egy testvérpárt a nyomozó hatóság már korábban azonosította, elfogásukat követően szintén gyanúsítottként számoltatták el őket.


 

 

