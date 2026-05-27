Brutális tömegkarambol, félpályán halad a forgalom

Öt autó ütközött Zsámbék és Páty között.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.05.27. 18:40
Öt személygépkocsi karambolozott Zsámbék és Páty között, a 1102-es út 11-es kilométerénél. A bicskei önkormányzati és a zsámbéki önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
