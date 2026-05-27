Brutális tömegkarambol, félpályán halad a forgalom
Öt autó ütközött Zsámbék és Páty között.
Öt személygépkocsi karambolozott Zsámbék és Páty között, a 1102-es út 11-es kilométerénél. A bicskei önkormányzati és a zsámbéki önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanítják a járműveket. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom – írja a katasztrófavédelem.
