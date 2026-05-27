Három napig élt a lakatlan szigeten víz, étel és szállás nélkül – hogy csinálta?

Egy Merseyside-ból származó 45 éves férfi három napot töltött egy teljesen elhagyatott csendes-óceáni szigeten, Panama partjainál.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 19:02
Paul Bowness egy úgynevezett „bakancslistás” túlélőprogram részeként érkezett a Panama melletti Pearl-szigetek egyik apró, lakatlan szigetére. A férfi a felkészítés után egyedül maradt, minimális felszereléssel: csupán egy kés, egy elsősegélycsomag és egy vészhelyzeti walkie-talkie volt nála.

Egyedül kellett túlélnie a lakatlan szigeten
Egyedül hagyták a lakatlan szigeten

És ennyi. Egyedül vagy. Menedéket kell építened, vizet kell találnod, tüzet kell raknod, ételt kell szerezned és mindezt három napig

– mondta a kihívásról.

A körülmények gyorsan próbára tették: a hőség 30 Celsius-fok fölé emelkedett, az élelmet magának kellett előteremtenie, miközben a tengerparti környezet is veszélyeket rejtett. A túléléshez halat próbált fogni, kókuszt gyűjtött és saját menedéket épített.

Őszintén mondhatom: sokkal nehezebb volt, mint gondoltam

– ismerte el.

A második napon a helyzet tovább romlott: az apály miatt a víz szintje megemelkedett, és a hullámzás elsodorta a menedéke tartóoszlopát, így az összeomlott.

A dagály feljött… és elsodorta a nagy tartóoszlopomat. Az egész ház összeomlott.

A férfi szerint az igazi nehézséget nemcsak a fizikai kihívások, hanem a teljes egyedüllét is jelentette:

Egyedül vagy. Ha nem tudsz halat fogni, ne kockáztasd az életedet!

A harmadik napra valamelyest alkalmazkodott a környezethez: újra felépítette a menedékét, kókuszt „popcornként” sütött, és ismét sikerült halat fognia.

A túlélőprogram végül a negyedik napon ért véget, amikor a mentőcsapat visszaszállította a szárazföldre. A férfi később azt mondta, hogy az élmény után teljesen átértékelte a hétköznapi életet: az otthon stabilitása, a tiszta ivóvíz és az azonnal elérhető étel olyan kényelmek, amelyeket korábban természetesnek vett – írja a Mirror.

 

