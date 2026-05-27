Három napig élt a lakatlan szigeten víz, étel és szállás nélkül – hogy csinálta?
Egy Merseyside-ból származó 45 éves férfi három napot töltött egy teljesen elhagyatott csendes-óceáni szigeten, Panama partjainál.
Paul Bowness egy úgynevezett „bakancslistás” túlélőprogram részeként érkezett a Panama melletti Pearl-szigetek egyik apró, lakatlan szigetére. A férfi a felkészítés után egyedül maradt, minimális felszereléssel: csupán egy kés, egy elsősegélycsomag és egy vészhelyzeti walkie-talkie volt nála.
Egyedül hagyták a lakatlan szigeten
És ennyi. Egyedül vagy. Menedéket kell építened, vizet kell találnod, tüzet kell raknod, ételt kell szerezned és mindezt három napig
– mondta a kihívásról.
A körülmények gyorsan próbára tették: a hőség 30 Celsius-fok fölé emelkedett, az élelmet magának kellett előteremtenie, miközben a tengerparti környezet is veszélyeket rejtett. A túléléshez halat próbált fogni, kókuszt gyűjtött és saját menedéket épített.
Őszintén mondhatom: sokkal nehezebb volt, mint gondoltam
– ismerte el.
A második napon a helyzet tovább romlott: az apály miatt a víz szintje megemelkedett, és a hullámzás elsodorta a menedéke tartóoszlopát, így az összeomlott.
A dagály feljött… és elsodorta a nagy tartóoszlopomat. Az egész ház összeomlott.
A férfi szerint az igazi nehézséget nemcsak a fizikai kihívások, hanem a teljes egyedüllét is jelentette:
Egyedül vagy. Ha nem tudsz halat fogni, ne kockáztasd az életedet!
A harmadik napra valamelyest alkalmazkodott a környezethez: újra felépítette a menedékét, kókuszt „popcornként” sütött, és ismét sikerült halat fognia.
A túlélőprogram végül a negyedik napon ért véget, amikor a mentőcsapat visszaszállította a szárazföldre. A férfi később azt mondta, hogy az élmény után teljesen átértékelte a hétköznapi életet: az otthon stabilitása, a tiszta ivóvíz és az azonnal elérhető étel olyan kényelmek, amelyeket korábban természetesnek vett – írja a Mirror.
