Hatalmas mérföldkő a magas koleszterinszint kezelésében – Ez mindent megoldhat

A magas LDL-koleszterinszint – közismert nevén „rossz” koleszterin – jelentősen növeli a szív- és érrendszeri betegségek, köztük a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Jelenleg emberek milliói szednek gyógyszereket vagy kapnak rendszeres injekciót a koleszterinszint csökkentésére.

Koleszterinszinted helyreállítása már nem csak álom

Most azonban egy új génterápia, a VERVE–102 teljesen új megközelítést kínálhat. Az Eli Lilly által fejlesztett kezelés egyetlen infúzióval működik, és a korai klinikai vizsgálatok eredményei rendkívül biztatóak.

Csodaszerrel a magas koleszterinszint ellen

A terápia lényege, hogy „kikapcsol” egy olyan gént, amely a májban található PCSK9 nevű fehérje termeléséért felel. Ez a fehérje szabályozza, hogy a máj milyen hatékonyan képes eltávolítani az LDL-koleszterint a vérből. Minél kevesebb a PCSK9, annál alacsonyabb lehet a koleszterinszint. A New England Journal of Medicine szaklapban publikált korai fázisú kutatásban 35 résztvevő kapott egyszeri adag VERVE-102 kezelést. A legmagasabb dózis esetében az LDL-koleszterinszint akár 62 százalékkal is csökkent.

A kutatók szerint a hatás tartósnak is bizonyult: néhány résztvevőnél 18 hónapon át fennmaradt az alacsonyabb koleszterinszint.

A 41 éves Daniel Cullinane a londoni Barts Health egészségügyi központon keresztül került be a programba. Mint mondta, korábban a gyógyszerek ellenére is magas maradt a koleszterinszintje.

A háziorvosom aggódott a koleszterinszintem miatt, ami annak ellenére is magas maradt, hogy sztatinokat szedtem, ráadásul nem dohányzom és alkoholt sem fogyasztok

– mondta.

A Barts lipidcsapatához kerültem, így jutottam be a vizsgálatba. A koleszterinszintem azóta csökkent, fogytam és sokkal egészségesebbnek érzem magam.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kutatás még korai szakaszban jár, de az eredmények már most rendkívül ígéretesek.

Riyaz Patel professzor, a Barts Health NHS Trust kardiológusa szerint:

Még korai lenne végleges következtetéseket levonni, de ez rendkívül izgalmas mérföldkő. Az eredmények azt mutatják, hogy a technológia működik, biztonságos, és a jelenlegi gyógyszerekhez hasonló mértékben képes csökkenteni a koleszterinszintet.

A szakember szavait a Lad Bible idézte: