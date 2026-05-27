A Metropol megtudta: török edző érkezhet a Fradihoz – a jövő héten már dönteni kell

Borbély Balázs mellett külföldi szakember is befuthat a Ferencváros labdarúgócsapatánál. Legkésőbb június elején bejelentik, hogy ki lesz a Fradi edzője.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 20:00
fradi győr borbély balázs

Robbie Keane távozása után sürgető a feladat a Ferencvárosnál. Hamarosan bejelentik, hogy ki lesz a Fradi edzője. Noha a győriekkel bajnok Borbély Balázs a fő célpont, a Metropol úgy tudja, az FTC-nél nem teljesen engedték el a külföldi vonalat.

A legnagyobb eséllyel még mindig Borbély Balázs lehet a Fradi edzője

Az nem titok, hogy a Ferencvárosnál a Győrrel bajnok Borbély Balázst szeretnék a labdarúgócsapat vezetőedzőjének. A Metropol azonban úgy tudja, a Fradinál még arról sem tettek le, hogy újra külföldi szakember üljön le a kispadra. Egy török szakemberről van szó, aki akkor érkezhetne, ha a Ferencváros nem tud megegyezni Borbéllyal.

Ki fizet a Győrnek?

Borbély Balázs hajlik arra, hogy klubot váltson, és a Fradi edzője legyen. Korábban dolgozott már a Ferencváros utánpótlásában, ismerős helyre kerülne. A felvidéki szakembernek ugyanakkor 2027-ig élő szerződése van az ETO-val. A megállapodásban van egy pont, hogy mennyiért vásárolható ki a tréner. Azt nem tudni, pontosan mekkora az összeg, de a hasonló esetekben általában a tréner maga fizet azért, hogy távozhasson, s mindez anyagilag, az új fizetésével bőven megéri neki. Tehát Borbély a Ferencvárosnál olyan fizetést kaphat, amennyiért neki is megéri váltani.

Mikor lehet Borbély Balázs a Fradi edzője?

A bajnokcsapat vezetőedzője jelenleg Spanyolországban nyaral, ezt követően hallgatja meg, milyen jövőkép van a győrieknél, és eldönti, szakmailag érdemes-e váltania vagy sem. Úgy tudjuk, a Ferencvárosnál legkésőbb jövő hét elején lezárnák a kérdést, a csapat ugyanis június közepén már megkezdi a szakmai munkát. 

 

