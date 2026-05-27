Papírrepülővel kért Taylor Swift-dalt a szomszédjától a 8 éves kislány – Reagált a világsztár

Egy 8 éves kislány papírrepülőn küldött üzenetet zenész szomszédjának, hogy játsszon neki egy Taylor Swift-dalt. A megható pillanatot videóra vették, majd akkora sikere lett az interneten, hogy végül maga Taylor Swift is reagált rá.

A 8 éves kislány papírrepülője még Taylor Swifthez is eljutott

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto/AFP

A 8 éves kislány papírrepülője még Taylor Swifthez is eljutott

Még áprilisban történt, hogy a 8 éves Madeline meghallotta, hogy szomszédja gitározik és énekel a verandán Ohio államban. A kislánynak annyira tetszett a zene, hogy szeretett volna kérni egy Taylor Swift-dalt, de túl félénk volt ahhoz, hogy odamenjen a férfihoz személyesen. Ezért egy kreatív megoldást talált ki: papírrepülőre írta a kérését, majd átdobta a kerítésen.

„Nyitva voltak az ablakok, épp vacsorát készítettünk, és még a férjem is odakiáltott neki egy »Woo!«-t” – mesélte Madeline édesanyja.

A zenész szomszéd, Ethan Hayes eleinte észre sem vette a papírrepülőt, végül a család szólt neki róla. Amikor elolvasta az üzenetet, kissé bepánikolt, mert nem tartotta magát hatalmas Taylor Swift-rajongónak, de szerencsére ismerte a „Love Story” című slágert.

Zenészként sok dalkérést kapok, ezt a számot pedig általában mindig tartogatom a repertoárban

– mondta.

Ezután Ethan eljátszotta a dalt a kislánynak, miközben Madeline édesanyja videóra vette az egész jelenetet. A nő később feltöltötte a videót TikTokra, ahol elképesztő gyorsasággal kezdett terjedni. Másnap reggelre már tízezrek látták, később pedig milliós nézettséget ért el.

A történet végül Taylor Swift figyelmét is felkeltette.

Ethan elárulta, hogy üzenetet kapott Taylor Swift csapatától, akik azt írták neki: „Taylor látta a videódat, és szeretnénk küldeni neked valamit.”

A zenész először azt hitte, legfeljebb egy aláírt posztert kap majd, de végül gitárokat küldtek nekik. Madeline pedig saját dedikált gitárt és egy üzenetet is kapott Taylor Swifttől.

Amikor megkérdezték, mit üzenne az énekesnőnek, a 8 éves kislány csak ennyit mondott:

„Köszönöm.”

(via People)