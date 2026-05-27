Termékvisszahívás: nagy a baj ezzel a konyhai alapélelmiszerrel
Veszélyes terméket rendeltek vissza a boltok polcairól. Szennyezett lett a rizs.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti ásványolajokkal való szennyezettséget (MOSH: 763,8±305,5 mg/kg – ppm, MOAH: 3,6±1,5 mg/kg – ppm) mutattak ki Olaszországból származó rizsben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.
Veszélyes rizst hívtak vissza
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: Shinode Original Premium Sushi Rice
• Márka: SUNCLAD
• Kiszerelés: 1 kg
• MMI: 04/04/2027
• Gyártó: Geovita srl (Olaszország)
• Beszállító: Asia Express Food B.V. (Hollandia)
Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom.
Az ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének (MOAH) az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.
Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre