Termékvisszahívás: nagy a baj ezzel a konyhai alapélelmiszerrel

Veszélyes terméket rendeltek vissza a boltok polcairól. Szennyezett lett a rizs.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 15:20
Módosítva: 2026.05.27. 16:06
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti ásványolajokkal való szennyezettséget (MOSH: 763,8±305,5 mg/kg – ppm, MOAH: 3,6±1,5 mg/kg – ppm) mutattak ki Olaszországból származó rizsben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Veszélyes rizst hívtak vissza

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: Shinode Original Premium Sushi Rice

• Márka: SUNCLAD

• Kiszerelés: 1 kg

• MMI: 04/04/2027

• Gyártó: Geovita srl (Olaszország)

• Beszállító: Asia Express Food B.V. (Hollandia)

Szusiba való rizs lett szennyezett / Fotó: NKFH

Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom.

Az ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének (MOAH) az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.

Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

 

