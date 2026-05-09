A Kifli.hu Shop Kft. visszahívta a 1,5 százalékos, laktózmentes Miil UHT tejet; az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

Nagy a baj ezzel a tejjel: azonnali hatállyal visszahívták / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Sürgősen visszahívták a laktózmentes UHT tejet

A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű, 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el.