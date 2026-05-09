Nagy a baj ezzel a tejjel: azonnali hatállyal visszahívták
Az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték
A Kifli.hu Shop Kft. visszahívta a 1,5 százalékos, laktózmentes Miil UHT tejet; az intézkedést a minőségmegőrzési idő lejárta miatt kezdeményezték - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.
Sürgősen visszahívták a laktózmentes UHT tejet
A hatóság azt javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt az 1 literes kiszerelésű, 2026. március 12-i minőségmegőrzési idővel rendelkező tejből, és az még a birtokában van, ne fogyassza el.
A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, kivonta a forgalomból az érintett tételeket, és ezeket visszahívta a fogyasztóktól. A vállalkozás által megtett intézkedéseket az NKFH nyomon követi.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre