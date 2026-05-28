Így lehet tökéletes az alvás, ezt érdemes elkerülni a szakértők szerint
Ezeket kell számításba venni és máris jól alszol. A tökéletes alvás receptje nem is olyan bonyolult.
Rendkívül nehéz lehet eldönteni, hogy mely alvási tippet, trükköt kövessük, mi fog beválni és mi használ vagy épp ellenkezőleg.
Manapság nehéz eligazodni az alvási tippek útvesztőjében
A szakértők azt rebesgetik már régóta, hogy a tökéletes alvás kulcsa a rendszeres időbeosztás, a reggeli napfényben való tartózkodás és a nyugtató, levezető rutin. Aztán ott vannak a közösségi média felhasználói, akiket folyton más ingerek érnek és megannyi tanácsot próbál követni.
Az alvás valójában a következetességről szól. A biológiánkról és a viselkedésünkről. Így az alapok mindig jobban fognak működni, mint bármi, ami éppen divatos
– mondja David Warkentin, katolikus egészségügyi rendszer alvásszolgáltatási igazgatója.
Ennek ellenére létezik néhány olyan népszerű módszer, ami mellett nem érdemes elmenni. David Warkentin górcső alá vesz négyet a legfelkapottabb, úgynevezett „esti alvásfokozók” közül, és megosztja a saját tippjeit is.
Száj leragasztása
A száj leragasztása – amely trend az elmúlt években egyre elterjedtebbé és népszerűvé vált – egy olyan módszer, amely a hírek szerint segíti a légzést, ezáltal csökkenti a horkolást és javítja az alvásminőséget. „Ez nagyon ijesztő” – mondja David.
A szakértő a fulladásveszélyre hivatkozva óvatosságra inti a trend követőit, különösen azokat, akik alvási apnoéban szenvednek. A szájletapasztás biztonsági kockázatot jelenthet különösen, ha valaki éjszaka a savas reflux miatt hányna. A szakértő szerint nagyon kevés a bizonyíték a hatékonyságára.
Helyette azt javasolja, hogy inkább ragaszkodjanak az állandó ébredési időhöz, akár hétvégén is, 10-30 perc természetes napfény sem árt, illetve a reggeli testmozgás is rendkívül hasznos tud lenni. Este, lefekvés előtt nem javasolt viszont megerőltető tevékenységet végrehajtani.
Zsíros ételek lefekvés előtt
A közösségi média felhasználói azt állítják, hogy bizonyos zsírban gazdag ételek közvetlenül lefekvés előtti fogyasztása hosszabb ideig teltségérzetet biztosíthat a vércukorszint stabilizálásával. „A valóság az, hogy az étkezési zsírok semmilyen érdemi módon nem szívódnak fel” – idézi a Post a szakember szavait.
Az esti levezető rutinként végzett olvasás vagy nyújtás rendkívül fontos lehet, főleg ha a kék fényt már nem engedjük be ekkortájt. A sötétség teremtése segít a melatonin termelődésben, az alkohol elkerülése pedig javítja az alvásminőséget.
Nappucino
Van egy elég ellentmondásos trend manapság, amely azt mondja ki, hogy közvetlen szundi előtt igyál egy csésze kávét. Mivel a koffeinnek kell egy 20-30 perc, mire kifejti hatását, így akkor ébredsz fel, amikor hatni kezd. David szerint ez nem helyettesíti a jó alvási rituálét és következetességet.
Ha úgy döntesz, hogy kipróbálod a nappuccinót, a szakember azt javasolja, hogy dél és délután 1 óra közé ütemezz be egyet, mert a késő délutáni dzsúzolás és szieszta megzavarhatja az esti alvást. Lefekvés előtt hat-nyolc órával teljesen hagyd abba a koffeinfogyasztást.
Ha valami megakadályozza, hogy álomba szenderülj Davidnek van egy tuti tippje:
Tervezz meg egy 20 perces „menekülési tervet” az ágyadból, ha nem tudsz elaludni. „Szeretnénk megakadályozni, hogy az agyunk összekösse az ágyat az ébrenléttel” – mondta. „Kelj fel, csinálj valami mást körülbelül 20 percig. Aztán feküdj vissza, és nézd meg, sikerül-e elaludnod.”
