Így lehet tökéletes az alvás, ezt érdemes elkerülni a szakértők szerint

Rendkívül nehéz lehet eldönteni, hogy mely alvási tippet, trükköt kövessük, mi fog beválni és mi használ vagy épp ellenkezőleg.

Építsd fel az alvási rutinod Fotó: Anna Bizon/freepik.com/Illusztráció

Manapság nehéz eligazodni az alvási tippek útvesztőjében

A szakértők azt rebesgetik már régóta, hogy a tökéletes alvás kulcsa a rendszeres időbeosztás, a reggeli napfényben való tartózkodás és a nyugtató, levezető rutin. Aztán ott vannak a közösségi média felhasználói, akiket folyton más ingerek érnek és megannyi tanácsot próbál követni.

Az alvás valójában a következetességről szól. A biológiánkról és a viselkedésünkről. Így az alapok mindig jobban fognak működni, mint bármi, ami éppen divatos

– mondja David Warkentin, katolikus egészségügyi rendszer alvásszolgáltatási igazgatója.

Ennek ellenére létezik néhány olyan népszerű módszer, ami mellett nem érdemes elmenni. David Warkentin górcső alá vesz négyet a legfelkapottabb, úgynevezett „esti alvásfokozók” közül, és megosztja a saját tippjeit is.

Száj leragasztása

A száj leragasztása – amely trend az elmúlt években egyre elterjedtebbé és népszerűvé vált – egy olyan módszer, amely a hírek szerint segíti a légzést, ezáltal csökkenti a horkolást és javítja az alvásminőséget. „Ez nagyon ijesztő” – mondja David.

A szakértő a fulladásveszélyre hivatkozva óvatosságra inti a trend követőit, különösen azokat, akik alvási apnoéban szenvednek. A szájletapasztás biztonsági kockázatot jelenthet különösen, ha valaki éjszaka a savas reflux miatt hányna. A szakértő szerint nagyon kevés a bizonyíték a hatékonyságára.

Helyette azt javasolja, hogy inkább ragaszkodjanak az állandó ébredési időhöz, akár hétvégén is, 10-30 perc természetes napfény sem árt, illetve a reggeli testmozgás is rendkívül hasznos tud lenni. Este, lefekvés előtt nem javasolt viszont megerőltető tevékenységet végrehajtani.

Zsíros ételek lefekvés előtt

A közösségi média felhasználói azt állítják, hogy bizonyos zsírban gazdag ételek közvetlenül lefekvés előtti fogyasztása hosszabb ideig teltségérzetet biztosíthat a vércukorszint stabilizálásával. „A valóság az, hogy az étkezési zsírok semmilyen érdemi módon nem szívódnak fel” – idézi a Post a szakember szavait.