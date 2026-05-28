Nagy titok derült ki Katalin hercegnéről, ezt szereti csinálni a buliban

A királyi család tagja szerint a hercegné szereti a népszerű ivós játékot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.28. 21:00
Katalin hercegné köztudottan imádja a sportot és a versenyhelyzeteket, most pedig egy újabb meglepő információ derült ki róla: állítólag a partijátékokban sem szeret veszíteni.

A családtagja szerint Katalin hercegné nem szeret veszíteni, még egy családi játékában sem 
Fotó: Rob Newell – CameraSport/Getty Images

Katalin hercegné szereti az ivós játékokat

A hercegné családtagja, Mike Tindall ugyanis elárulta, hogy Katalin kifejezetten rajong a sörpongért, amit a királyi családban inkább egy elegánsabb verzióban, proseccóval játsszák.

Az egykori angol rögbijátékos, aki Anna hercegnő veje, azt mondja, játszott már sörpongot Katalinnal a partikon és azt is elárulta, hogy a királyi összejövetelek hangosak is tudnak lenni. Mike, Vilmos herceg unokatestvérének Zara Tindallnek a férje, a Woman & Home magazinnak mesélt arról, milyen hangulat uralkodik a királyi összejöveteleken.

A sport elterjedt a királyi családban – mindenki versenyszellemű. Készítettünk egy podcastot Vilmossal, Katalinnal és Anna hercegnővel arról, mennyire szeretik a sportot. Tudtam, hogy a walesi hercegnő rendkívül versenyszellemű, mert láttam a sörpong nevű ivós játékot játszani, de általában proseccopongot játszunk!

A sörpong egy népszerű partijáték, amelyben a játékosok pingponglabdákat próbálnak italokkal teli poharakba dobni. Mike szerint a királyi család tagjai is szívesen játszanak ilyesmit a lazább családi eseményeken.

Nem ez az első alkalom, hogy Mike arról beszélt, hogy Katalin hercegné sörpongozik. 2023-ban ő, Vilmos herceg és Anna hercegnő szerepeltek Mike The Good, The Bad and the Rugby című podcastjának egyik epizódjában. Ekkor ismét „túl versengőnek” nevezte a hercegnét. Azonnal meg is érkezett a riposzt: „Én egyáltalán nem vagyok versengő”, Mike pedig hozzátette: „Láttam már sörpongot játszani!”

Mike Tindall és Zara 2003-ban ismerkedtek meg az ausztráliai rögbi-világbajnokság idején. Eljegyzésüket 2010-ben jelentették be, majd 2011-ben házasodtak össze Edinburgh-ban. A pár jelenleg három gyermekükkel él Anna hercegnő birtokán – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
