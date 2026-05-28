Tűz ütött ki egy győri üzemben - Több város tűzoltói küzdenek a lángokkal
Lángok csaptak fel. Hatalmas a füst a győri gyapjúfeldolgozóban.
A Tihanyi Árpád úton dolgoznak a tűzoltók, Győrben.
Tűz van egy gyapjúfeldolgozó üzemben Győrben
Tűz van egy gyapjúfeldolgozó üzemben Győrben, a Tihanyi Árpád úton. Az épületben egy gyapjúszárító gép belseje gyulladt ki. A győri, pannonhalmi és lébényi hivatásos tűzoltók, a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak a lángok megfékezésén. Az épület füsttel telítődött, a rajok megbontják a tetőszerkezetet, írja a Katasztrófavédelem.
