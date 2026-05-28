8 centiméteres daganata van a 6 éves Majácskának, testvére is beteg

Olyan küzdelmet vív egy aprócska magyar kislány a daganatával, ami még a felnőtteket is összetörné. Majácska 2020. 07. 02-án született. Egészen addig rendben volt vele minden. Teljesen egészséges volt.

Majácska hároméves kora óta küzd az életéért a daganata ellen

Három évvel később szeptemberben észrevették a szülei, hogy elvesztette az egyensúlyérzékét, emiatt gyakran elesett és remegett naponta többször. Elvitték a fülészetre, ahol kiderült, hogy be van gyulladva a mindkét füle.

Az orvosok megállapították, hogy a kisagy be van gyulladva. Sajnos a diagnózist követő 3 hét alatt semmit nem javult Maja állapota, végül már járni sem tudott.

„Van egy 14 éves kerekesszékes kisfiam is, aki izombetegségben szenved, őt háromhavonta visszük rehabilitációra Budapestre” – kezdte szívszorító vallomását az összetört szülő, majd folytatta:

„Az első vizsgálatnál kiderült, hogy 8 cm-es daganata van a gyermekemnek, ami a mellkas és gerinc között volt. 2023. 10. 26-án megműtötték. A szövettan eredménye szerint a daganat egy része volt rosszindulatú, melyből maradt bent valamennyi az idegszálak között.”

Majácska átesett még egy port műtéten, amire azért volt szükség, mert azon keresztül kapja a kezeléséit. Maja szervezete szerencsére jól reagál, a tumor el kezdett zsugorodni. A szülő legnagyobb megkönnyebbülésére Maja legutóbbi MR- eredménye azt mutatta, hogy továbbra sem aktív a bent maradt tumor!

„Testvérét Máriót 2025. augusztus 21-én műtötték Pécsett a gerincével. Sajnos ő rá újabb műtét vár idén nyáron! Párom a munkából kiesett, mivel ő hordja a fiúkat óvodába és iskolába, segítségünk nincs” – zárta sorait az aggódó édesanya.

Ha segíteni szeretnéd Maját és a testvérét a teljes felépülésben, azt a Remény Alapítványon keresztül teheted meg.